Які декоративні рослини пригнічують зростання бур’янів: вони обов’язково мають бути на вашій ділянці

Які декоративні рослини від бур’янів / © Фото з відкритих джерел

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Бур’яни не лише псують вигляд клумб і садових доріжок, а й конкурують із культурними рослинами за воду, світло та поживні речовини. Один із природних способів зменшити їхню кількість — посадити декоративні рослини, які швидко розростаються та щільно закривають поверхню ґрунту.

Які декоративні рослини приглушують зростання бур’янів

Барвінок малий добре підходить для напівтінистих ділянок. Він утворює щільний зелений покрив, через який бур’янам складніше пробитися. Рослина невибаглива, довго зберігає декоративність і може використовуватися там, де інші культури погано ростуть.

Живучка повзуча швидко розростається за допомогою пагонів і формує низький килим із листя. Навесні вона додатково прикрашає ділянку суцвіттями. Її часто використовують саме як ґрунтопокривну культуру.

Очиток варто вибирати для сонячних і сухіших місць. Низькорослі види поступово заповнюють вільний простір і добре підходять для кам’янистих ділянок, схилів та країв клумб. Ґрунтопокривні рослини такого типу особливо корисні там, де складно регулярно прополювати землю.

Чебрець повзучий — ще один варіант для сонячних місць. Він утворює низький ароматний покрив і добре почувається на легких ґрунтах. Його можна висаджувати між камінням, уздовж доріжок або на сонячних схилах.

Флокс шилоподібний навесні перетворюється на яскравий квітучий килим. Коли рослина добре розростається, вона займає значну площу й затінює поверхню ґрунту. Саме щільне покриття є головним механізмом, завдяки якому ґрунтопокривні культури стримують появу частини бур’янів.

Як правильно використовувати такі рослини

Є важливий нюанс: садити ґрунтопокривні рослини потрібно не в зарослу бур’янами землю. Спочатку ділянку очищають від багаторічних бур’янів, розпушують ґрунт і лише після цього садять декоративні культури. Фахівці також радять правильно підбирати рослину до освітлення, типу ґрунту та вологості ділянки.

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Поки рослини ще маленькі, між ними залишатимуться відкриті ділянки — саме там і з’являтимуться бур’яни. Тому в перший сезон прополювання все одно знадобиться. Коли ж декоративний покрив сформується, він почне затінювати ґрунт і конкурувати з небажаною рослинністю.

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Водночас варто стежити, щоб швидкорослі види не виходили за межі відведеної їм території: деякі ґрунтопокривні рослини здатні активно поширюватися.

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