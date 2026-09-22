Наступну зиму пережити буде ще важче: в ООН попередили про небезпечний сценарій для українців

Блекаут в Україні (ілюстративне фото) / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Наступна зима може стати для українців ще важчою через тривалі російські атаки на критичну енергетичну інфраструктуру.

Про це заявила Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні у своєму усному звіті Раді ООН з прав людини.

Реклама

У Комісії нагадали, що взимку 2025–2026 років, коли температура опускалася до -20°C, російські війська продовжували систематичні удари по українській енергетиці.

Реклама

Внаслідок атак були пошкоджені або зруйновані енергетичні установки, лінії електропередач, об’єкти теплопостачання та газової інфраструктури. Мільйони цивільних стикалися з тривалими відключеннями електроенергії та нестачею опалення.

Опитані Комісією українці розповідали, що температура в оселях падала настільки низько, що це спричиняло проблеми зі здоров’ям, зокрема психологічні.

74-річна мешканка Києва, яка живе на 18-му поверсі, розповіла, що через відключення електроенергії часто не працювали ліфти, тому вона залишалася фактично заблокованою у квартирі.

«Не було можливості ні зайти, ні вийти. Я лежала, мерзла і голодувала, без ліків, без усього», — розповіла вона.

Реклама

Українська влада також фіксувала випадки загибелі та травм через переохолодження.

«Безперервні атаки на енергетичну інфраструктуру роблять умови життя цивільного населення дедалі нестерпнішими. Ми стурбовані тим, що майбутню зиму буде ще важче пережити», — заявив голова Комісії Ерік Мьосе.

Що ще розслідує Комісія

Окрему увагу Комісія приділила нав’язуванню українським дітям на окупованих територіях російського патріотичного та військового виховання.

За даними звіту, дітей змушують навчатися за російськими програмами, де прославляється РФ. Для дітей від 14 років обов’язкова програма також передбачає елементи військової підготовки, зокрема поводження зі зброєю та військові навчання.

Реклама

Ще одним напрямом розслідування стало вербування іноземців до російської армії. Комісія встановила випадки, коли людей заманювали обіцянками високооплачуваної цивільної роботи, а після прибуття до Росії змушували підписувати контракти з Міністерством оборони РФ.

Багато з них не знали російської мови та не розуміли умов документів, після чого опинялися на передовій.

Частина таких новобранців загинула, зникла безвісти, була поранена або потрапила в український полон.

Комісія планує представити результати поточних розслідувань у своїй доповіді на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у жовтні 2026 року.

Раніше ми писали, що Росія від серпня значно скоротила використання балістичних ракет на користь реактивних безпілотників. Це може свідчити про те, що Москва накопичує ракети для нової кампанії ударів по енергетичній та тепловій інфраструктурі України взимку.

Новини партнерів

Новини партнерів