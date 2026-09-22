Війна столиць: експерти назвали головні загрози для Києва

На думку низки військових експертів, посилені удари по Москві, можливо, здатні зупинити атаки росіян по Києву / © ТСН

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Росія вчергове планує посилити удари по Києву — про це повідомило міністерство оборони РФ. Ця заява пролунала фактично напередодні настання холодів та опалювального сезону.

Як відомо, місяць тому міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російський обстрілів у столиці зазнав пошкоджень різного ступеню кожний третій будинок (понад 4 тисячі із 12 тисяч). Це — близько 33%.

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Водночас опитані сайтом ТСН.ua військові експерти висловили думку, що російська армія найближчим часом може посилити обстріли Києва та столичного регіону, атакуючи по суті всіма наявними засобами.

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«Помилково вважати, що російські удари по Києву — це «відплата» за наші удари по Москві. Це не відповідає дійсності, оскільки росіяни і до цього били по Києву. Нам треба збільшувати удари по Москві», — висловлює свою думку військовий експерт Олексій Гетьман.

Аргументує свою позицію він тим, що Росія постійно та безперервно удосконалює, наприклад, свої ударні БПЛА, а українська ППО, хоч і знищує більше 90% таких ворожих цілей, але, якщо триває атака у кількості близько 1 тисячі дронів, то деякі з них все одно зможуть «прорватись».

«Звісно, що треба знищувати вороже виробництво та пускові установки, але один з небагатьох способів змусити Росію не вчиняти такі атаки — нанесення аналогічних ударів по Москві, щоб не було бажання атакувати нас. Наші удари по Москві повинні бути як засіб стримування, аби було зрозуміло те, що на будь-яку атаку по Києву буде не менш потужна відповідь. Це — головний варіант. Нам треба масштабування удари по Москві до такого ступеню, щоб почалася паніка», — каже Олексій Гетьман.

За його словами, в Москві є дуже багато військових цілей.

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Про те, що може очікувати українську столицю через російські атаки найближчим часом, то Гетьман каже, що у побутовому плані ситуація точно не буде критичною, наприклад, для пересічного покупця.

«З деякими товарами дійсно складніше через те, що зазнали уражень склади. Росіяни хотіли перетворити місто на непридатне для життя, але ці плани не здійснились. Росіяни спробують ще здійснити руйнування в Києві протягом п’ятої воєнної зими. Але ж до цього було 4 таких зими», — з нотками оптимізму каже Гетьман.

Він не виключає, що в осяжній перспективі росіяни спробують воювати ракетами та дронами з наступними цілями:

Поштовими відділеннями

Мостами

Енергорозподільчою системою

Системою водоочищення

Торговими центрами «Але шанси відбити атаки у нас є. Росіяни не зможуть зруйнувати місто до такого ступеню, що буде неможливо буде пересуватись, що не буде їжі та каналізації», — впевнено каже Гетьман.

Безпосередньо про нинішній період він каже, що росіяни зараз переважно експериментують, коли запускають зранку у будні невелику кількість дронів, щоб певним чином «застопорити» місто — призупинити навчальний процес, роботу певних закладів.

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«Вони будуть продовжувати цю тактику та навіть можуть посилити подібні удари», — прогнозує Гетьман.

Своєю чергою, військовий блогер Сергій Місюра в коментарі для ТСН.ua зауважив, що в Україні вже знайдено ефективний спосіб боротьби з реактивними «Шахедами».

«Є мінімум три види перехоплювача, які наздоганяють ворожий реактивний БПЛА. І це виробництво (перехоплювачів) буде масштабуватися. Я бачу, що вже ситуація не критична», — каже Сергій Місюра.

На його переконання, росіянам допомагає розуміти, що війна поруч не тільки удари по Москві, а й по інших містах.

Він порівнює, що останнім часом Росія робить один масований удар (який відрізняється кількістю від інших атак по українській столиці) по Києву щомісяця. Не виключено, що така тенденція збережеться і найближчим часом.

«Так само і ми будемо робити такий великий удар по Москві чи по Пітеру. Це дасть ефект», — зауважує він.

При цьому Місюра не погоджується з тим, що зараз триває «війна столиць».

«Росіяни гатять і по Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині, Київщині. Почали бити по економіці, і восени ці удари продовжаться. Можуть додатись удари по енергетиці, але атаки по складах ймовірно триватимуть», — каже він.

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Своєю чергою, військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак не виключає, що росіяни можуть здійснити нові атаки по житловим будинкам у столиці та по об’єктах культурної спадщини.

Резюмуючи, він констатує, що українські удари не всюди можуть ефективно дотягнутись до цілей у московській агломерації.

«Над цим потрібно працювати», - уточнює він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що у Путіна зробили заяву щодо поновлення переговорів про Україну. Кремль знову висловився щодо перспективи діалогу та очікувань від переговорного процесу.







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