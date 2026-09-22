Путін уже поставив росіян перед вибором, чи продовжувати війну: що задумав Кремль далі

Володимир Путін. / © Associated Press

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Результати виборів до Державної Думи агресора Росії, які відбувалися 18-20 вересня, стали цілком передбачуваними. Вони продовжують зусилля Кремля щодо мілітаризації уряду, зокрема партії «Єдина Росія», та демонстрації громадської підтримки воєнних зусиль «фюрера» Володимира Путіна в Україні та потенційної майбутньої агресії проти НАТО.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За попередніми результатами, «Єдина Росія» отримала 355 з 450 місць, а це близько 78%, що на 8% більше, ніж 315 місць, які має зараз. Обидві цифри значно перевищують поріг у 226 місць для абсолютної більшості.

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Секретар Генеральної ради партії «Єдина Росія» Володимир Якушев заявив, що 49 ветеранів «сво» отримали місця за партією — близько 11% від загальної кількості місць. Водночас він відмовився від попередньої заяви, в якій він стверджував, що 86 ветеранів та два члени російського військово-патріотичного руху за освіту молоді «Юнармія» отримали місця, і що «Єдина Росія» має мандати в Думі.

Аналітики зауважують, що кооптований Кремлем військовий кореспондент і кандидат від партії «Єдина Росія» Євген Піддубний днями заявив, що партія має намір обрати доДуми від 40 до 100 ветеранів на виборах. Втім, 49 місць перебувають на нижній межі діапазону, який може отримати Піддубний, але, за попередніми результатами, все ще становлять трохи менше 14% від загальної присутності «Єдиної Росії» в Думі. Ці ветерани представляють значний блок, який підтримуватиме зусилля Путіна щодо мілітаризації політсили, ширшої Державної Думи та російського уряду в цілому.

В ISW наголошують, що чиновники Кремля надалі прогнозують результати виборів як успішний референдум щодо війни в Україні та ширшої зовнішньої політики Путіна.

Начальник Генерального штабу «Юнармії» та член партії «Єдина Росія» капітан Владислав Головін наголосив на явці виборців на виборах (57% за попередніми результатами) та заявив, що рівень явки виборців та присутність спостерігачів на виборах «підтверджують легітимність російського уряду».

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РосЗМІ «Московський комсомолець» опублікувало 21 вересня статтю про те, що Путін переміг на «новому національному референдумі» щодо підтримки війни в Україні. Своєю чергою, голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко відзначила вибори як демонстрацію «розуміння» російськими громадянами політики Путіна та російських цінностей, за які бореться Росія.

Аналітики зауважують, що усі ці твердження є результатом заяв заступника голови Радбезу і керівника партії «Єдина Росія» Дмитра Медведєва та міністра закордонних справ Сергія Лаврова від про те, що результати виборів підтвердять підтримку російськими партіями та виборцями політики Путіна, включаючи зовнішню.

«Путін, ймовірно, використає результати виборів до Думи, щоб виправдати посилені вимоги до російського суспільства, такі як мобілізація в тій чи іншій формі, та заявити про суспільне схвалення подальшої агресії проти України та потенційної майбутньої агресії проти НАТО», — наголошують в ISW.

Нагадаємо, голосування на «виборах» до Держдуми закінчилося, коли закрилися виборчі дільниці в Калінінградській області. За попередніми результатами голосування «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР та «Новые люди» долають п’ятивідсотковий бар’єр на виборах депутатів Держдуми за списком після обробки 95,45% протоколів.

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Втім, ще до початку голосування на виборах до Державної Думи влада намагалася залякати спостерігачів та представників опозиції. Крім того, у регіонах вимикали мобільний зв’язок і інтернет через «заходи безпеки»

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