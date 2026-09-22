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- Категорія
- Війна
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Атака на українські міста та візит Зеленського до США: головні новини ночі 22 вересня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 вересня 2026 року:
Ворожий дрон залетів у повітряний простір Буковини: що відомо Читати далі –>
РФ одночасно вдарила по трьох містах Дніпропетровщини: у Дніпрі є поранені Читати далі –>
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Майже 100 тисяч абонентів на Чернігівщині залишилися без світла після атаки РФ Читати далі –>
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