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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1340
Время на прочтение
1 мин

Атака на украинские города и визит Зеленского в США: главные новости ночи 22 сентября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Киев

Атака на Киев

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 22 сентября 2026 года:

  • Вражеский дрон залетел в воздушное пространство Буковины: что известно Читать далее –>

  • РФ одновременно ударила по трем городам Днепропетровщины: в Днепре есть раненые Читать далее –>

  • В Киеве после атаки РФ спасли 15 человек: четверо пострадали (фото) Читать дальше –>

  • Около 100 тысяч абонентов на Черниговщине остались без света после атаки РФ Читать далее –>

  • Зеленский в Нью-Йорке проведет около 20 встреч: готовят новую Drone Deal Читать далее –>

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