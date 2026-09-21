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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Где заправиться дешевле: свежие цены на бензин и дизель на заправках Украины

Средняя цена бензина А-95 на украинских заправках держится на отметке около 91,5 грн/л.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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АЗС

АЗС / © Associated Press

Ведущие сети АЗС Украины 21 сентября обновили ценники на горючее. Пока большинство операторов удерживают стабильную стоимость, «Укрнафта» повысила цены на бензин.

Об этом сообщает «Главком».

Крупнейшие сети АЗС пересмотрели цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем, изменения произошли только на заправках «Укрнафты». В частности, бензин А-95+ в сети удорожал на 3 грн за литр — с 87,9 до 90,9 грн/л. Цены на другие виды горючего в «Укрнафте» остались без изменений.

Также не изменилась стоимость бензина и дизеля на АЗС UPG, WOG, ОKKO, KLO, Socar и «БРСМ-Нафта».

Самыми дорогими из представленных сетей традиционно остаются ОKKO, WOG и Socar — именно здесь бензин и дизель стоят больше всего. В то же время, на UPG и «Укрнафте» цены на топливо остаются ниже.

В среднем литр бензина А-95 в сетях АЗС 21 сентября стоит около 91,5 грн, а дизельного горючего — примерно 99,1 грн.

Цены на топливо в Украине 21 сентября 2026 года

UPG

  • А95 — 89,90 грн

  • А95+ — 91,90 грн

  • ДТ — 97,90 грн

  • ДТ+ — 99,90 грн

  • А100 — 99,90 грн

  • А92 — —

  • Газ — 45,50 грн

ОККО

  • А95 — 92,90 грн

  • А95+ — 95,90 грн

  • ДТ — 99,90 грн

  • ДТ+ — 99,90 грн

  • А100 — 99,90 грн

  • А92 — —

  • Газ — 45,50 грн

WOG

  • А95 — 92,90 грн

  • А95+ — 95,90 грн

  • ДТ — 99,90 грн

  • ДТ+ — 99,90 грн

  • А100 — 99,90 грн

  • А92 — —

  • Газ — 45,50 грн

KLO

  • А95 — 86,40 грн

  • А95+ — 92,00 грн

  • ДТ — 99,80 грн

  • ДТ+ — 99,90 грн

  • А100 — 99,90 грн

  • А92 — 84,50 грн

  • Газ — 44,90 грн

SOCAR

  • А95 — 93,90 грн

  • А95+ — 96,90 грн

  • ДТ — 99,90 грн

  • ДТ+ — 99,90 грн

  • А100 — 99,90 грн

  • А92 — —

  • Газ — 45,50 грн

«Укрнафта»

  • А95 — 87,90 грн

  • А95+ — 90,90 грн

  • ДТ — 97,90 грн

  • ДТ+ — 99,90 грн

  • А100 — —

  • А92 — 85,90 грн

  • Газ — 42,90 грн

«БРСМ-Нафта»

  • А95 — 85,99 грн

  • А95+ — —

  • ДТ — 96,99 грн

  • ДТ+ — —

  • А100 — —

  • А92 — —

  • Газ — 42,79 грн

Напомним, эксперты предупреждают, что дизтопливо в Украине может преодолеть психологический барьер в 100 грн за литр уже в ближайшее время из-за рекордных европейских котировок, дорогостоящего импорта и проблем с логистикой из-за атак йеменских хуситов на Ближнем Востоке. Себестоимость последних партий дизеля уже составляет 95 — 96 грн/л, а опт достигает 99 грн/л.

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