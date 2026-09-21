Какие цветы нельзя держать в своем доме: они отравляют воздух и привлекают проблемы

Какие опасные комнатные растения / © unsplash.com

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Комнатные цветы украшают дом, но среди популярных растений есть такие, с которыми нужно быть осторожными. Одни содержат токсичные вещества, опасные при попадании во внутрь организма, другие могут раздражать кожу или слизистые.

Диффенбахия — красивая, но опасная

Диффенбахия часто встречается в украинских домах благодаря большим декоративным листьям. Однако ее сок содержит кристаллы оксалата кальция. Если ребенок или животное пожует лист, растение может вызвать сильное раздражение полости рта, отек, боль и проблемы с глотением. Сок также способен раздражать кожу и глаза.

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В народных представлениях диффенбахию иногда называли растением, которое не стоит держать в доме из-за его якобы способности приносить ссоры и неприятности. Научных доказательств такого влияния нет, но по безопасности растения осторожность действительно нужна.

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Филодендрон и спатифиллум

Филодендрон также содержит нерастворимые кристаллы оксалата кальция. Его листья и сок могут вызвать раздражение рта, отек и боль, поэтому растение советуют держать подальше от детей и домашних животных.

Спатифиллум, который часто называют «женским счастьем», тоже не относится к абсолютно безопасным растениям. В его листьях, стеблях и цветах содержатся кристаллы оксалата кальция. При жевании они могут вызвать жжение и раздражение рта и горла, отек губ, тошноту.

Олеандр — одно из самых опасных домашних растений

В особой осторожности нуждается олеандр. Все его части содержат токсичные вещества, а попадание растения во внутрь может оказаться опасным. По данным научных исследований, олеандр относится к растениям, токсичным для употребления, а дым от его сжигания также вреден.

Поэтому в доме, где есть маленькие дети или животные, такие растения лучше размещать там, где к ним нет доступа.

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