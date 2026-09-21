Які квіти не можна тримати у своєму домі: вони отруюють повітря та притягують проблеми

Які небезпечні кімнатні рослини / © unsplash.com

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Кімнатні квіти прикрашають оселю, але серед популярних рослин є такі, з якими потрібно бути обережними. Одні містять токсичні речовини, небезпечні у разі потрапляння всередину організму, інші можуть подразнювати шкіру або слизові оболонки.

Дифенбахія — гарна, але небезпечна

Дифенбахія часто зустрічається в українських домівках завдяки великим декоративним листкам. Проте її сік містить кристали оксалату кальцію. Якщо дитина або тварина пожує листок, рослина може спричинити сильне подразнення ротової порожнини, набряк, біль і проблеми з ковтанням. Сік також здатен подразнювати шкіру та очі.

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У народних уявленнях дифенбахію іноді називали рослиною, яку не варто тримати в оселі через її нібито здатність приносити сварки та неприємності. Наукових доказів такого впливу немає, але щодо безпеки рослини обережність справді потрібна.

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Філодендрон і спатифілум

Філодендрон також містить нерозчинні кристали оксалату кальцію. Його листя та сік можуть спричиняти подразнення рота, набряк і біль, тому рослину радять тримати подалі від дітей і домашніх тварин.

Спатифілум, який часто називають «жіночим щастям», теж не належить до абсолютно безпечних рослин. У його листках, стеблах і квітах містяться кристали оксалату кальцію. При жуванні вони можуть викликати печіння та подразнення рота й горла, набряк губ, нудоту.

Олеандр — одна з найнебезпечніших домашніх рослин

Особливої обережності потребує олеандр. Усі його частини містять токсичні речовини, а потрапляння рослини всередину може бути небезпечним. За даними наукових досліджень, олеандр належить до рослин, токсичних для вживання, а дим від його спалювання також шкідливий.

Тому в будинку, де є маленькі діти або тварини, такі рослини краще розміщувати там, де до них немає доступу.

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