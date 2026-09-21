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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
367
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Українець став найкращим водієм трамвая в Європі: як він здивував суддів

Водій трамвая із Києва вразив суддів на Чемпінаті у Варшаві.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Андрій Бічев

Андрій Бічев

У Варшаві завершився 12-й Чемпіонат Європи з майстерності водіння трамваїв TRAM-EM. Україна гідно представила себе на міжнародних змаганнях: водій «Київпастрансу» Андрій Бічев виборов золото в особистому заліку серед чоловіків.

Про результат повідомили в «Київпастрансі».

Київський трамвізор набрав 3240 балів, випередивши конкурентів із Праги, Відня, Цюриха та інших європейських міст.

Чемпіонат перевіряв не лише швидкість реакції водіїв, а й їхню здатність максимально точно керувати багатотонним вагоном.

Учасники змагалися у восьми дисциплінах. Серед них — трамвайний боулінг, контроль дистанції до спеціального манекена, рух заднім ходом, екстрене гальмування та навіть завдання з баскетболу.

У багатьох вправах водіям доводилося демонструвати буквально міліметрову точність: кожна помилка могла коштувати дорогоцінних балів.

«Вітаємо всіх водіїв із цими фантастичними індивідуальними досягненнями — ваша точність, майстерність і зосередженість були дійсно вражаючими», — йдеться у повідомленні.

Київ — у шістці найкращих команд Європи

Андрій Бічев виступав у парі з Наталією Гавриленко. За підсумками всіх восьми дисциплін українська команда посіла шосте місце в командному заліку.

Загалом у цьогорічному TRAM-EM взяли участь представники 26 європейських столиць та великих міст.

Київська команда випередила водіїв із Осло, Мілана, Берліна, Варшави, Барселони та Лондона.

Таким чином, українська команда не лише увійшла до топ-6 європейського чемпіонату, а й привезла до Києва золоту нагороду в особистому заліку.

Як ми писали, український боєць Данило Донченко здобув четверту поспіль перемогу в UFC. На турнірі UFC Fight Night 287 у Парижі 25-річний спортсмен одноголосним рішенням суддів переміг американця Пунахеле Соріано — 30:27, 30:27, 29:28. Для Донченка це вже третя перемога у 2026 році, а його загальна переможна серія в ММА сягнула дев’яти боїв.

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