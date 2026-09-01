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Ветерани-енергетики та шахтарі ДТЕК взяли участь у спортивних змаганнях «Варта єдності»
Ветерани ДТЕК, які після служби повернулися до роботи в компанії, взяли участь у спортивних змаганнях «Варта єдності» на Львівщині. Захід об’єднав близько 150 ветеранів із різних регіонів України.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
28–29 серпня у Добротворі на Львівщині відбулися спортивні змагання серед ветеранів «Варта єдності». До заходу долучилися представники ветеранських організацій та команд із Львівської, Івано-Франківської, Вінницької та Дніпропетровської областей.
Серед учасників були ветерани ДТЕК — шахтарі та енергетики, які захищали Україну, а після завершення служби повернулися до роботи в компанії. Також у змаганнях взяли участь ветерани з громад, де працюють підприємства ДТЕК.
Учасники «Варти єдності» змагалися у мініфутболі та веслуванні на малих човнах — мінідрагонботі.
Спортивні заходи допомагають ветеранам у відновленні, соціалізації та поверненні до цивільного життя. ДТЕК продовжує підтримувати колег після завершення служби, зокрема допомагає їм повертатися до роботи та адаптуватися до цивільного життя.
Раніше ДТЕК Ріната Ахметова увійшов в ТОП-5 найкращих роботодавців для ветеранів.