Ветерани-енергетики та шахтарі ДТЕК взяли участь у спортивних змаганнях «Варта єдності»

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

28–29 серпня у Добротворі на Львівщині відбулися спортивні змагання серед ветеранів «Варта єдності». До заходу долучилися представники ветеранських організацій та команд із Львівської, Івано-Франківської, Вінницької та Дніпропетровської областей.

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Серед учасників були ветерани ДТЕК — шахтарі та енергетики, які захищали Україну, а після завершення служби повернулися до роботи в компанії. Також у змаганнях взяли участь ветерани з громад, де працюють підприємства ДТЕК.

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Учасники «Варти єдності» змагалися у мініфутболі та веслуванні на малих човнах — мінідрагонботі.

Спортивні заходи допомагають ветеранам у відновленні, соціалізації та поверненні до цивільного життя. ДТЕК продовжує підтримувати колег після завершення служби, зокрема допомагає їм повертатися до роботи та адаптуватися до цивільного життя.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова увійшов в ТОП-5 найкращих роботодавців для ветеранів.

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