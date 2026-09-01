ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
1 хв

Ветерани-енергетики та шахтарі ДТЕК взяли участь у спортивних змаганнях «Варта єдності»

Ветерани ДТЕК, які після служби повернулися до роботи в компанії, взяли участь у спортивних змаганнях «Варта єдності» на Львівщині. Захід об’єднав близько 150 ветеранів із різних регіонів України.

Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ветерани-енергетики та шахтарі ДТЕК взяли участь у спортивних змаганнях «Варта єдності»

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

28–29 серпня у Добротворі на Львівщині відбулися спортивні змагання серед ветеранів «Варта єдності». До заходу долучилися представники ветеранських організацій та команд із Львівської, Івано-Франківської, Вінницької та Дніпропетровської областей.

Серед учасників були ветерани ДТЕК — шахтарі та енергетики, які захищали Україну, а після завершення служби повернулися до роботи в компанії. Також у змаганнях взяли участь ветерани з громад, де працюють підприємства ДТЕК.

Учасники «Варти єдності» змагалися у мініфутболі та веслуванні на малих човнах — мінідрагонботі.

Спортивні заходи допомагають ветеранам у відновленні, соціалізації та поверненні до цивільного життя. ДТЕК продовжує підтримувати колег після завершення служби, зокрема допомагає їм повертатися до роботи та адаптуватися до цивільного життя.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова увійшов в ТОП-5 найкращих роботодавців для ветеранів.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie