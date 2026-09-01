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- Украина
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Ветераны-энергетики и шахтеры ДТЭК приняли участие в спортивных соревнованиях «Стоимость единства»
Ветераны ДТЭК, после службы вернувшиеся к работе в компании, приняли участие в спортивных соревнованиях «Варта единства» на Львовщине. Мероприятие объединило около 150 ветеранов из разных регионов Украины.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
28–29 августа в Добротворе Львовской области состоялись спортивные соревнования среди ветеранов «Варта единства». К мероприятию приняли участие представители ветеранских организаций и команд из Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Днепропетровской областей.
Среди участников были ветераны ДТЭК — шахтеры и энергетики, защищавшие Украину, а по завершении службы вернулись к работе в компании. Также в соревнованиях приняли участие ветераны из общин, где работают предприятия ДТЭК.
Участники «Достоинства единства» соревновались в минифутболе и гребле на малых лодках — минидрагонботе.
Спортивные мероприятия помогают ветеранам в восстановлении, социализации и возвращении в гражданскую жизнь. ДТЭК продолжает поддерживать коллег после завершения службы, в частности помогает им возвращаться к работе и адаптироваться к гражданской жизни.
Ранее ДТЭК Рината Ахметова вошел в ТОП-5 лучших работодателей для ветеранов.