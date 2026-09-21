Лохнеське чудовисько з родиною?: На супутникових знімках озера виявили три загадкові об’єкти (фото)

Лохнеське чудовисько

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На знімках шотландського озера Лох-Несс, зроблених із супутника, помітили три загадкові об’єкти. Жінка, яка виявила їх за допомогою Google Earth, припустила, що це може бути «маленька сім’я Нессі».

Про це пишуть New York Post та Inverness Courier.

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Знімки вже передали до Офіційного реєстру спостережень Лохнеського чудовиська, де їх наразі перевіряють.

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«Вони схожі на китів»: що побачила жінка

Загадкові об’єкти виявила Джулі Фрейзер, яка планувала відвідати Інвернесс наприкінці року. За її словами, вона просто розглядала Google Earth, коли помітила три незвичайні фігури на поверхні Лох-Несс. Жінка збільшила зображення і придивилася до них уважніше. За її словами, об’єкти не схожі на човни.

«Вони не схожі на човни і виглядають як кити або щось подібне з дугою на спині», — сказала вона.

Фрейзер також звернула увагу на те, що за об’єктами не видно характерного V-подібного сліду, який зазвичай залишають човни під час руху.

Вона припустила, що саме тому загадкові фігури можуть бути великими тваринами, які перебувають у воді.

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«Я не божевільна»: жінка впевнена у своїй знахідці

На зображенні є позначка 2026 року, а дерева навколо озера вкриті листям, що, на думку Фрейзер, може свідчити про те, що знімок зробили навесні або влітку цього року. Водночас сама жінка наголошує, що не претендує на остаточне пояснення побаченого.

«Я не божевільна», — заявила Фрейзер.

Вона додала, що, можливо, не так добре знає місцевість, як мешканці регіону, однак побачене здається їй незвичайним.

© Google Earth

«Маленька сім’я Нессі»: скільки разів чудовисько бачили цього року

Якщо знахідку Фрейзер підтвердять як спостереження Нессі, вона стане третім цифровим повідомленням про чудовисько цього року.

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За даними реєстру, у 2026 році вже зареєстрували 14 особистих зустрічей із нібито Нессі та ще два спостереження за допомогою вебкамер. Знахідка Фрейзер може стати 17-м випадком, якщо її підтвердять.

Сама жінка з ентузіазмом поставилася до версії про кількох загадкових істот.

Звідки взялася легенда про Лохнеське чудовисько

Легенда про Нессі сягає ще VI століття. За переказами, ірландський монах Святий Колумба нібито наказав водному чудовиську відступити після того, як воно напало на плавця в річці Несс.

Упродовж наступних століть у шотландському фольклорі зберігалися історії про загадкових водяних істот, зокрема келпі. Вважається, що частина цих легенд могла вплинути на сучасну історію про Нессі.

Однак справжній ажіотаж навколо Лохнеського чудовиська розпочався вже у XX столітті. У 1933 році неподалік озера проклали нову дорогу, завдяки чому Лох-Несс став значно доступнішим для туристів. Того ж періоду почали з’являтися повідомлення про величезну істоту, схожу на кита.

Згодом світову популярність отримала чорно-біла фотографія, на якій над поверхнею води нібито височіє довга шия Нессі. Протягом багатьох років прихильники легенди називали її доказом існування чудовиська.

Чим насправді можуть бути загадкові об’єкти

Існує кілька пояснень феномену Нессі. Одна з популярних теорій припускає, що в озері міг вижити плезіозавр — доісторична морська рептилія.

Інша версія пов’язує легенду з вуграми. Дослідники знаходили в Лох-Нессі ДНК європейських вугрів, однак це саме по собі не доводить існування гігантської істоти.

Є й значно простіше пояснення численних спостережень. Загадковими «чудовиськами» могли виявлятися колоди, олені, які пливуть озером, або оптичні ефекти, спричинені світлом, хвилями та течіями.

Нагадаємо, повідомляли про нові кадри Лохнеського чудовиська, які зафіксувала вебкамера. Його розміри — понад 5 метрів завдовжки та до 1,5 метра завширшки.

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