«Шансів вижити майже не було»: як чоловік схуд на 177 кг без ін’єкцій та операцій

Британець схуд на 177 кг без ін’єкцій

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Британський підприємець та власник бізнесу з технічного обслуговування Марк Бейлі зміг кардинально змінити своє життя та позбутися понад 177 кг зайвої ваги. 46-річний чоловік родом із селища Стоктон при зрості 203 сантиметри з дитинства мав чималу статуру, проте з роками його вага сягнула пікової позначки у 309 кілограмів. Як відбулося таке шалене схуднення?

Його історією ділиться Mirror.

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Британський підприємець схуд на 177 кілограмів без ліків та операцій: як йому це вдалося

Марку доводилося купувати одяг розміру 7XL та штани з обхватом талії у 182 сантиметри. Причиною такої великої ваги став щоденний раціон на 7 500 калорій. Сніданок Марка міг складатися з шоколадних батончиків, випічки або повноцінного англійського сніданку з п’яти сосисок, п’яти шматочків бекону, п’яти картопляних зраз та п’яти яєць.

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На обід він зазвичай замовляв велике меню у McDonald’s — подвійний бургер, два подвійні чізбургери, картоплю фрі, палички моцарели та великий молочний коктейль, а вечеряв великим донер-кебабом з картоплею з сиром та часниковим хлібом, після чого перед сном завжди з’їдав пачку печива. Перекуси також складалися з чипсів, солодощів та пива.

Чоловік поділився, що став таким, бо ніколи ні в чому не обмежував себе.

Через вагу у Марка виникли серйозні проблеми зі здоров’ям, адже у 34 роки йому діагностували хворобу Грейвса, згодом додалися болі в колінах, плечах та проблеми з жовчним міхуром. Він почав пробувати різні інтернет-дієти, але результатів вони не давали.

Переломним моментом став жовтень 2021 року, коли у Бейлі виявили шуми в серці й повідомили про потребу в операції на відкритому серці. Кардіологи прямо попередили, що з його поточною вагою шансів вижити під час хірургічного втручання майже немає. Це і стало поштовхом до кардинального схуднення. Він знав, що не може залишити дружину та трьох дітей.

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Замість шлункового шунтування чи популярних ін’єкцій для схуднення Марк вирішив діяти самостійно. Він дослідив тему харчування, розробив схему дефіциту калорій, відмовився від солодощів та почав ходити до тренажерного залу. За перші два роки йому вдалося скинути 114 кілограмів.

Попри це, стан серцевого клапана погіршувався, виникали задишка та серцебиття. У вересні 2025 року плановий огляд показав, що зволікати більше не можна — хірург навіть скоротив власну відпустку, щоб провести термінову операцію.

15 жовтня минулого року Бейлі успішно переніс семигодинне хірургічне втручання та за вісім днів повернувся додому. Після успішної операції чоловік схуд ще на 25 кілограмів.

Наступним етапом стала восьмитижнева реабілітація у кардіологічному центрі. На знак подяки медикам у вересні 2026 року Марк пройшов 5-кілометрову трасу Autumn Wolf з перешкодами, брудом і водою.

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«Мені це неймовірно сподобалося; це був мій особистий виклик — перевірити, наскільки добре працює це серце. Я стрибав із мостів, видирався на річкові схили, бігав полями, лазив по канатах і стінах — усе це речі, які, як я думав, більше ніколи не зможу робити. Але я довів, що здатен на це, і отримав від цього справжнє задоволення», — каже чоловік.

Зараз вага Бейлі становить 106 кілограмів, він носить одяг розміру L і в нього навіть зменшився розмір взуття з 50-го до 48-го. Його харчування складається з корисних продуктів, а день — з тренувань.

«Мені подобається ходити до спортзалу чи бігати разом із дружиною, і я отримую задоволення від їжі, яку споживаю. Тепер я забезпечив собі найкращі шанси на якісне життя: я доклав чимало зусиль, щоб усе покращити й гарантувати, що буду поруч із дружиною та дітьми».

Сьогодні Марк щасливий, що має можливість проводити час із сім’єю та бавити 1,5-річну онуку Еллену.

Чому не всі люди можуть схуднути

Нагадаємо, схуднення залежить не лише від сили волі, адже організм має еволюційно сформовані біологічні механізми захисту від втрати ваги. Під час дієти мозок сприймає зменшення жирових запасів як загрозу й запускає компенсаторні процеси: підвищує рівень гормону голоду, підсилює потяг до їжі та сповільнює обмін речовин.

Крім того, тривале перебування у підвищеній вазі формує своєрідну «пам’ять» організму, що спричиняє ефект йо-йо. На масу тіла також суттєво впливають генетика, вік, гормони, хронічний стрес через високий рівень кортизолу та стан мікробіому кишечника.

Сучасний підхід орієнтується не на досягнення «ідеальної» цифри на вагах чи суворий підрахунок калорій, а на покращення загального здоров’я. Навіть стійке зниження початкової маси тіла на 5–10% у поєднанні з якісним сном, мінімізацією ультраоброблених продуктів та споживанням клітковини й білка значно покращує чутливість до інсуліну, знижує тиск і ризики серцево-судинних захворювань.

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