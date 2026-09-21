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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
1 хв

У сукні своєї бабусі Грейс Келлі: принцеса Олександра зачарувала образом

Принцеса Олександра Ганноверська, яка є онукою княгині Грейс Келлі, приміряла її сукню від Givenchy та показала фото у своєму Instagram.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Олександра Ганноверська

Принцеса Олександра Ганноверська

Минулої суботи дівчина оголосила про свої заручини з Беном-Сільвестром Штраутманном, з яким зустрічається вже 10 років.

А також принцеса Олександра опублікувала серію фотографій у сукні своєї бабусі Грейс Келлі. Ця вишукана сукня Givenchy, в жовтому відтінку, прикрашена блискучими діамантами. Сукня відрізнялася елегантним вирізом-човником і глибоким вирізом на спині, доповненим пишним подолом внизу спідниці, що підкреслює фігуру.

Принцеса Олександра Ганноверська

Принцеса Олександра Ганноверська

Принцеса Грейс раніше одягала цю сукню на передвесільний гала-вечір короля Хуана Карлоса та королеви Софії Іспанської 1962 року.

«Мені випала честь одягнути сукню моєї бабусі з 60-х», — написала Олександра в Instagram, додавши: «Жовтий настрій у архівному Givenchy».

Принцеса Олександра Ганноверська

Принцеса Олександра Ганноверська

Завершуючи свій образ, Олександра розпустила своє каштанове волосся і додала золотий браслет із діамантами.

Принцеса Олександра Ганноверська

Принцеса Олександра Ганноверська

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд має каблучка майбутньої нареченої з жовтим діамантом на пальці.

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