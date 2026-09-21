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У сукні своєї бабусі Грейс Келлі: принцеса Олександра зачарувала образом
Принцеса Олександра Ганноверська, яка є онукою княгині Грейс Келлі, приміряла її сукню від Givenchy та показала фото у своєму Instagram.
Минулої суботи дівчина оголосила про свої заручини з Беном-Сільвестром Штраутманном, з яким зустрічається вже 10 років.
А також принцеса Олександра опублікувала серію фотографій у сукні своєї бабусі Грейс Келлі. Ця вишукана сукня Givenchy, в жовтому відтінку, прикрашена блискучими діамантами. Сукня відрізнялася елегантним вирізом-човником і глибоким вирізом на спині, доповненим пишним подолом внизу спідниці, що підкреслює фігуру.
Принцеса Грейс раніше одягала цю сукню на передвесільний гала-вечір короля Хуана Карлоса та королеви Софії Іспанської 1962 року.
«Мені випала честь одягнути сукню моєї бабусі з 60-х», — написала Олександра в Instagram, додавши: «Жовтий настрій у архівному Givenchy».
Завершуючи свій образ, Олександра розпустила своє каштанове волосся і додала золотий браслет із діамантами.
Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд має каблучка майбутньої нареченої з жовтим діамантом на пальці.