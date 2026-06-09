У сукні з камінням та в компанії бойфренда: принцеса Олександра Ганноверська на галавечорі в Монако

Принцеса Олександра Ганноверська та її бойфренд Бен Сільвестр Штраутманн / © Getty Images

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Пара відвідала кваліфікацію Гран-прі Формули-1 у Монако на трасі Circuit de Monaco у Монте-Карло, де також були присутні й інші члени княжої родини Монако, а саме княгиня Шарлін та князь Альбер II, а також Шарлотта Казірагі.

Принцеса Олександра приїхала туди у синій сукні міді у дрібний білий горох, з воланами та поясом на талії, доповнивши лук чорними босоніжками на підборах та маленькою сумкою, чорними сонцезахисними окулярами та підвіскою на шиї.

Принцеса Олександра Ганноверська та Олександра Леклерк / © Getty Images

Увечері на галавечорі Гран-прі Формули-1 принцеса з'явилася в білій максісукні на широких бретельках, розшитій дрібним камінням і з двома маленькими кишенями, і взула чорні туфлі на підборах. Олександра розпустила волосся і зробила макіяж, доповнивши вечірній образ сережками та підвіскою на шиї. Її коханий Бен Сільвестр Штраутманн був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку та краватку-метелик.

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Принцеса Олександра Ганноверська та її бойфренд Бен Сільвестр Штраутманн / © Getty Images

На вечірньому галаприйомі також сяяла княгиня Шарлін і князь Монако Альбер II.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

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