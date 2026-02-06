- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 135
- Час на прочитання
- 1 хв
В мандариновому джемпері та пальті: принцеса Ганноверська відвідала показ фільму в Парижі
26-річна монакська принцеса Олександра почала з'являтися у світському суспільстві.
Принцесу Ганноверську помітили на прем'єрі фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій» у кінотеатрі Le Grand Rex у Парижі. Олександра одягла мандариновий джемпер у поєднанні з чорною спідницею та чорним пальтом, а взула лаковані лофери на платформі.
У руках дівчина тримала жовтогарячу плямисту сумку, підібрану до тону її образу. Також Олександра розпустила довге волосся, зробила дуже легкий, ледь помітний макіяж та одягла золоті мініатюрні сережки.
Раніше, нагадаємо, ми показували в якому аутфіті Ганноверська принцеса відвідувала показ фільму "Буремний перевал" який відбувся у цьому самому кінотеатрі Le Grand Rex у столиці Франції.