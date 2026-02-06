ТСН у соціальних мережах

Суспільство
135
1 хв

В мандариновому джемпері та пальті: принцеса Ганноверська відвідала показ фільму в Парижі

26-річна монакська принцеса Олександра почала з'являтися у світському суспільстві.

Ольга Кузьменко
Принцеса Олександра

Принцеса Олександра / © Getty Images

Принцесу Ганноверську помітили на прем'єрі фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій» у кінотеатрі Le Grand Rex у Парижі. Олександра одягла мандариновий джемпер у поєднанні з чорною спідницею та чорним пальтом, а взула лаковані лофери на платформі.

У руках дівчина тримала жовтогарячу плямисту сумку, підібрану до тону її образу. Також Олександра розпустила довге волосся, зробила дуже легкий, ледь помітний макіяж та одягла золоті мініатюрні сережки.

Принцеса Олександра / © Getty Images

Принцеса Олександра / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми показували в якому аутфіті Ганноверська принцеса відвідувала показ фільму "Буремний перевал" який відбувся у цьому самому кінотеатрі Le Grand Rex у столиці Франції.

Принцеса Олександра / © Getty Images

Принцеса Олександра / © Getty Images

