В мандариновому джемпері та пальті: принцеса Ганноверська відвідала показ фільму в Парижі

Принцеса Олександра / © Getty Images

Реклама

Принцесу Ганноверську помітили на прем'єрі фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій» у кінотеатрі Le Grand Rex у Парижі. Олександра одягла мандариновий джемпер у поєднанні з чорною спідницею та чорним пальтом, а взула лаковані лофери на платформі.

У руках дівчина тримала жовтогарячу плямисту сумку, підібрану до тону її образу. Також Олександра розпустила довге волосся, зробила дуже легкий, ледь помітний макіяж та одягла золоті мініатюрні сережки.

Принцеса Олександра / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми показували в якому аутфіті Ганноверська принцеса відвідувала показ фільму "Буремний перевал" який відбувся у цьому самому кінотеатрі Le Grand Rex у столиці Франції.

Реклама