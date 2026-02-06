В мандариновом джемпере и пальто: принцесса Ганноверская посетила показ фильма в Париже

Принцесса Александра / © Getty Images

Принцесса Ганноверская была замечена на премьере фильма «Марти Суприм. Гений комбинаций» в кинотеатре Le Grand Rex в Париже. Александра надела мандариновый джемпер в сочетании с черной юбкой и черным пальто, а обула лаковые лоферы на платформе.

В руках девушка держала черно-оранжевую пятнистую сумку, подобранную в тон ее образа. Также Александра распустила длинные волосы, сделала очень легкий, едва заметный макияж и надела золотые миниатюрные серьги.

Принцесса Александра / © Getty Images

Ранее, напомним, мы показывали в каком аутфите принцесса Ганноверская посещала показ фильма «Грозовой перевал», который прошел в этом же кинотеатре Le Grand Rex в столице Франции.

