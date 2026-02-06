- Дата публикации
Авто, взорвавшееся в Одессе, могло принадлежать военному: видео и подробности инцидента
В Одессе при взрыве автомобиля погиб мужчина. СМИ пишут, что он был военным.
В Киевском районе Одессы утром в пятницу, 6 февраля, взорвался автомобиль Toyota, в результате погиб 21-летний мужчина.
ТСН.ua узнал подробности инцидента.
В частности, изданию в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области не опровергли, что в результате взрыва автомобиля в Киевском районе города погиб военный. Но в полиции и не подтвердили информацию о статусе погибшего.
«Этот случай будет расследовать СБУ», — уточнили в полиции.
По информации «Думской», автомобиль был взорван дистанционно, и взрыв произошел в тот момент, когда мужчина завел транспортное средство. От полученных травм он скончался на месте. Потерпевший, утверждает издание, был военнослужащим. Официальные органы этой информации пока не подтверждают.
Напомним, на одной из улиц Одессы взорвался автомобиль. Погиб 21-летний мужчина, владевший авто.
По данным местных СМИ, он направлялся на работу. На месте работают оперативники, следователи, криминалисты, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб областной полиции.