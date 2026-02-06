Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони принимала в своей резиденции, в палаццо Киджи, в Риме новоизбранного президента Чили Хосе Антонио Каста и его жену Марию Пией Адриасолу.

Хосе Антонио Каст, Джорджа Мелони и Мария Пиея Адриасола / © Associated Press

Премьер появилась там в стильном образе. На ней был вельветовый бежевый костюм, который состоял из однобортного жакета с накладными карманами и брюк-палаццо, а также кремовая рубашка.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Наряд она скомбинировала с бежевыми лакированными остроносыми лакированными туфлями на шпильках.

У Мелони была волнистая укладка, макияж смоки-айс и с розовой помадой, золотые серьги в ушах и кольца на руках.

Хосе Антонио Каст и Джорджа Мелони / © Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцом предстала в деловом костюме цвета овсянки.