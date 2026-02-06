- Дата публикации
В вельветовом костюме со штанами-палаццо: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с новоизбранным президентом Чили
Джорджа Мелони красиво выглядела на деловой встрече.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони принимала в своей резиденции, в палаццо Киджи, в Риме новоизбранного президента Чили Хосе Антонио Каста и его жену Марию Пией Адриасолу.
Премьер появилась там в стильном образе. На ней был вельветовый бежевый костюм, который состоял из однобортного жакета с накладными карманами и брюк-палаццо, а также кремовая рубашка.
Наряд она скомбинировала с бежевыми лакированными остроносыми лакированными туфлями на шпильках.
У Мелони была волнистая укладка, макияж смоки-айс и с розовой помадой, золотые серьги в ушах и кольца на руках.
Напомним, Джорджа Мелони на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцом предстала в деловом костюме цвета овсянки.