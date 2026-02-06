Украшения из человеческих волос: как скорбь романтизировали и превратили в бизнес в 19 веке

Украшение с небольшим портретом мужчины, середина-конец 19 века / © Getty Images

Реклама

Сегодня мы привыкли, что украшения сделаны из драгоценных или искусственных материалов, среди которых металлы, камни и пластик, однако в 19 веке представления об аксессуарах были другими. То время совершенно точно выделяется среди всех исторических эпох, особенно в Англии.

Смерть была постоянным спутником викторианцев, из-за большого количества болезней, плохой санитарии и плохого питания, поэтому она стала обыденностью. Люди привыкли к потерям и они начала романтизироваться: популярными стали прогулки по кладбищам, появилась мода на спиритизм и таксидермию. И именно в это время особенно популярными стали украшения, которые сегодня могут нам показаться жутким, ведь изготовлены они были из настоящих человеческих волос.

Золотое и плетеное из волос траурное ожерелье, 19 век / © Getty Images

Такие аксессуары стали популярными среди среднего и высшего классов и всплеск такой моды можно легко объяснить — фотографии только появились и были роскошью доступной единицам, поэтому люди хотели оставить что-то о родственнике, друге или любимом на память, на годы. Таким образом траур стал большим бизнесом — начали появляться ювелирные украшения из волос умерших родственников и друзей.

Реклама

По информации Erica Weiner, не каждый мог позволить себе заказать уникальное, созданное с нуля украшение из волос, поэтому ювелиры начали изготавливать более дешевые серии изделий с универсальными траурными надписями вроде: «Не потерян, а ушел раньше», «Готовься уйти следом», «На память». Можно было выбрать готовое стандартное траурное украшение с пустым медальоном, в который вкладывали волосы близкого человека, а затем заказать у ювелира гравировку. Траурные украшения можно было даже приобрести по каталогам по почте.

Франция, 19 век. Золотой плетеный браслет из волос, примерно 1812-1826 годы / © Getty Images

Спрос на сложно сплетенные украшения из волос был настолько велик, что в Великобритании целые городки работали, чтобы его удовлетворить. В Нью-Йорке многочисленные мастерские и магазины по изготовлению украшений из волос открывались прямо на Бродвее. Хотя заказать такое украшение было значительно легче, чем сделать его своими руками, многие люди в трауре стремились иметь абсолютное доказательство того, что украшение действительно изготовлено из волос их близкого человека, поэтому популярной стала литература, вроде пособия по плетению «Самоинструктор по искусству работы с волосами» Марка Кэмпбелла.

Для мастеров и художников, которые работали с волосами, чрезвычайно важным было обеспечение качества плетения, чтобы гарантировать, что использованные волосы действительно принадлежали близкому человеку заказчика. Подбор цвета был отдельным мастерством: он требовал сопоставления образцов волос родных с волосами, которые продавались на международном рынке, пишут Art of Mourning. Чтобы финансировать свои монастыри, монахини отращивали, срезали и продавали собственные волосы для плетения украшений — волосы стали дорогим товаром не только в Великобритании, но и во Франции.

Но не только смерти продавали подобные изделия, потому что также они стали идеальными для увековечения важных жизненных моментов, например, рождений или браков. Подруги могли также обмениваться прядями перед тем, как отправиться в дальние путешествия, а младшие девушки собирали пряди волос для альбомов для вырезок — вроде современных браслетов дружбы. Также практика обмена подобными украшениями была популярна среди влюбленных, ведь это очень интимное ощущение буквально иметь возможность держать частичку кого-то у сердца в медальоне.

Реклама

Украшение с небольшим портретом мужчины, середина-конец 19 века / © Getty Images

В общем красивые естественные волосы ценились в 19 веке и женщины их активно отращивали и гордились длинными и густыми локонами. Они также были символом здоровья, хорошего питания, как следствие, их также можно было приравнять к богатству.

Елизавета Баварская, которая была известна на весь мир своими роскошными волосами / © Getty Images

Это был доступный, сентиментальный материал, который популяризировался и носили украшения из волос даже в королевской семье. Известно, что у королевы Виктории были кулоны с волосами ее детей и мужа принца Альберта. Также браслет из волос имела писательница Эмили Бронте.

Золотой медальон, который, как говорят, был подарен королевой Викторией Джону Брауну, 19 век. В медальоне портреты королевы и принца Альберта, а также две пряди их волос. / © Getty Images

Выходить из моды украшения из волос начали после смерти королевы Виктории, однако окончательную точку на них поставила Первая мировая война — людей поощряли жертвовать свои деньги и время на военные нужды, а не на создание памятных украшений. Также в начале 20 века более распространенной и доступной стала фотография и тем, кто хотел иметь память о близком человеке не нужно было больше заказывать сложные украшения — кулон с фотографией внутри навсегда вытеснил подобные украшения.