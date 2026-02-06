- Дата публикации
Звезды и мода
- 28
- 4 мин
Украшения из человеческих волос: как скорбь романтизировали и превратили в бизнес в 19 веке
Как бы это странно ни было, но раньше человеческие волосы были не просто частью тела, а материалом памяти, чувств и связи между живыми и умершими. Их вплетали в браслеты, кольца, броши и серьги, превращая в украшения, которые хранили личные истории любви и потерь.
Сегодня мы привыкли, что украшения сделаны из драгоценных или искусственных материалов, среди которых металлы, камни и пластик, однако в 19 веке представления об аксессуарах были другими. То время совершенно точно выделяется среди всех исторических эпох, особенно в Англии.
Смерть была постоянным спутником викторианцев, из-за большого количества болезней, плохой санитарии и плохого питания, поэтому она стала обыденностью. Люди привыкли к потерям и они начала романтизироваться: популярными стали прогулки по кладбищам, появилась мода на спиритизм и таксидермию. И именно в это время особенно популярными стали украшения, которые сегодня могут нам показаться жутким, ведь изготовлены они были из настоящих человеческих волос.
Такие аксессуары стали популярными среди среднего и высшего классов и всплеск такой моды можно легко объяснить — фотографии только появились и были роскошью доступной единицам, поэтому люди хотели оставить что-то о родственнике, друге или любимом на память, на годы. Таким образом траур стал большим бизнесом — начали появляться ювелирные украшения из волос умерших родственников и друзей.
По информации Erica Weiner, не каждый мог позволить себе заказать уникальное, созданное с нуля украшение из волос, поэтому ювелиры начали изготавливать более дешевые серии изделий с универсальными траурными надписями вроде: «Не потерян, а ушел раньше», «Готовься уйти следом», «На память». Можно было выбрать готовое стандартное траурное украшение с пустым медальоном, в который вкладывали волосы близкого человека, а затем заказать у ювелира гравировку. Траурные украшения можно было даже приобрести по каталогам по почте.
Спрос на сложно сплетенные украшения из волос был настолько велик, что в Великобритании целые городки работали, чтобы его удовлетворить. В Нью-Йорке многочисленные мастерские и магазины по изготовлению украшений из волос открывались прямо на Бродвее. Хотя заказать такое украшение было значительно легче, чем сделать его своими руками, многие люди в трауре стремились иметь абсолютное доказательство того, что украшение действительно изготовлено из волос их близкого человека, поэтому популярной стала литература, вроде пособия по плетению «Самоинструктор по искусству работы с волосами» Марка Кэмпбелла.
Для мастеров и художников, которые работали с волосами, чрезвычайно важным было обеспечение качества плетения, чтобы гарантировать, что использованные волосы действительно принадлежали близкому человеку заказчика. Подбор цвета был отдельным мастерством: он требовал сопоставления образцов волос родных с волосами, которые продавались на международном рынке, пишут Art of Mourning. Чтобы финансировать свои монастыри, монахини отращивали, срезали и продавали собственные волосы для плетения украшений — волосы стали дорогим товаром не только в Великобритании, но и во Франции.
Но не только смерти продавали подобные изделия, потому что также они стали идеальными для увековечения важных жизненных моментов, например, рождений или браков. Подруги могли также обмениваться прядями перед тем, как отправиться в дальние путешествия, а младшие девушки собирали пряди волос для альбомов для вырезок — вроде современных браслетов дружбы. Также практика обмена подобными украшениями была популярна среди влюбленных, ведь это очень интимное ощущение буквально иметь возможность держать частичку кого-то у сердца в медальоне.
В общем красивые естественные волосы ценились в 19 веке и женщины их активно отращивали и гордились длинными и густыми локонами. Они также были символом здоровья, хорошего питания, как следствие, их также можно было приравнять к богатству.
Это был доступный, сентиментальный материал, который популяризировался и носили украшения из волос даже в королевской семье. Известно, что у королевы Виктории были кулоны с волосами ее детей и мужа принца Альберта. Также браслет из волос имела писательница Эмили Бронте.
Выходить из моды украшения из волос начали после смерти королевы Виктории, однако окончательную точку на них поставила Первая мировая война — людей поощряли жертвовать свои деньги и время на военные нужды, а не на создание памятных украшений. Также в начале 20 века более распространенной и доступной стала фотография и тем, кто хотел иметь память о близком человеке не нужно было больше заказывать сложные украшения — кулон с фотографией внутри навсегда вытеснил подобные украшения.