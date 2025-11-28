Самая популярная прическа 19 века: почему женщины носили гигантские "узлы Аполлона" на голове

Портрет Алиды Кристины Ассинк / © Getty Images

Реклама

Называлась такая прическа «Аполлонов узел» и была вдохновлена статуями древнегреческого бога солнца, исцеления и музыки — Аполлона. Она состояла из высокого пучка, который мог быть из заплетенной косы или закрученным, а также из больших кудрявых прядей, обрамлявших лицо.

Их размеры могли быть по-настоящему эпическими, а если хотели придать прическе максимально классический вид, ее украшали, протыкая пучок украшенной драгоценностями стрелой Купидона. С 1790-х до 1830-х годов многие состоятельные женщины использовали свою одежду и аксессуары, чтобы превратить себя в живые статуи. Доминирующим художественным стилем того времени был неоклассицизм, который обращался к античному миру за вдохновением в искусстве и архитектуре.

Для женщин, которых обычно не допускали к профессиональному художественному образованию, это был способ приобщиться к движению уникальным и творческим путем — используя инструмент, который они имели, то есть собственное тело и все, что на него надевали. Другие способы приобщиться к неоклассицизму включали ношение украшений с древними камеями, или использование специальных подкладок под живот под платьями, чтобы имитировать прилегание ткани, характерное для статуй древней Греции.