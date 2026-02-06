ТСН у соціальних мережах

Крістен Стюарт зробила відверту заяву про принцесу Діану: що вона сказала

Крістен Стюарт досі згадує про принцесу Діану після того, як зіграла її в біографічному фільмі «Спенсер».

Ольга Кузьменко
Крістен Стюарт і принцеса Діана

Крістен Стюарт і принцеса Діана

35-річна Стюарт у новому інтерв’ю газеті The Telegraph заявила, що її переслідують спогади про покійну принцесу Уельську.

«Я досі думаю про неї. Я не можу їздити цим містом, та й Парижем загалом, не думаючи про неї», — сказала вона під час інтерв’ю в Лондоні. «Вся любов, яке виходила від цієї жінки… Я можу заплакати через неї будь-якої миті», — додала вона про Діану, яка загинула в автокатастрофі в Парижі, тікаючи від папараці у віці 36 років 1997 року.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Стюарт зіграла Діану у фільмі 2021 року «Спенсер», режисером якого виступив Пабло Ларраїн, а сценарій написав Стівен Найт. У драмі показано, як принцеса Діана переживає Різдво 1991 року у колі королівської сім’ї, коли її шлюб із майбутнім королем Чарльзом розпався.

Леді Діана та принц Чарльз у день своєї заручини / © Associated Press

Леді Діана та принц Чарльз у день своєї заручини / © Associated Press

В інтерв’ю газеті The Telegraph Стюарт розповіла, що спочатку вважала Ларраїна «божевільним», обравши її на роль Діани, але він повірив у неї.

Пабло Ларраїн / © Associated Press

Пабло Ларраїн / © Associated Press

«Я сказала Пабло, що він збожеволів і йому, напевно, варто найняти когось іншого, але він відмовився це прийняти. Між нами були великі відмінності. Справа була в статній фігурі. Справа була в кольорі очей — у мене зелені очі, у неї, як відомо, блакитні очі, які поєднуються з її каблучкою. Тому я подумала: „Може, нам зробити каблучку зеленою?“, — згадувала Стюарт, пише People.

Пабло Ларраїн та Крістен Стюарт / © Associated Press

Пабло Ларраїн та Крістен Стюарт / © Associated Press

Крістен розповіла, що режисер побачив «деяку схожість у плані досвіду Стюарт та принцеси Діани. „І щось спільне було в нашій енергетиці. Її бунтарські якості здавалися такими відчайдушними, такими молодими та такими вразливими“. Крістен додала, що такий рівень уваги „справді висмоктує душу“, і зізналася, що після закінчення знімань „я почувалася трохи як порожня оболонка, і думаю, вона теж. У цьому і був сенс“.

Гра Стюарт у ролі принцеси отримала високу оцінку критиків, і за цю роль вона була номінована на премію «Оскар» у категорії «Найкраща акторка» 2022 року.

Крістен Стюарт / © Associated Press

Крістен Стюарт / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які 5 фільмів можна подивитися про британських монархів.

