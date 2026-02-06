Тристоронні переговори в Абу-Дабі: чи є шанс на завершення війни в Україні

Переговори тривали декілька днів / © Getty Images

У четвер, 5 лютого, всього через три години Росія, Україна та США оголосили про завершення чергового раунду мирних переговорів в Абу-Дабі. Попри дипломатичні зусилля адміністрації президента Дональда Трампа, чи не єдиним результатом переговорів став обмін військовополоненими між сторонами. Однак основні спірні питання в мирній угоді залишаються невирішеними.

Про це пише видання The New York Times.

Україна та Росія, як очікувалося, на переговорах в Абу-Дабі мали зосередитися на двох основних питаннях, що залишилися на шляху до укладення мирної угоди. Це статус контрольованої Україною території на Донбасі та гарантіях безпеки після війни для Києва.

Після завершення переговорів українська сторона назвала їх «конструктивними» й висловила вдячність США та ОАЕ за їх організацію. У той час спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф спробував представити результати зустрічей у позитивному світлі, зосередившись на обміні полоненими між Україною та Росією.

«Можливою причиною відсутності відчутного прогресу у переговорах аналітики вважають те, що РФ не готова до компромісів. Кремль переконаний, що перемагає на полі бою, попри повільне просування», — пишуть журналісти.

Публічно РФ досі не відійшла від вимог, озвучених раніше, й прагне захопити весь український Донбас. РФ також «подвоїла вимоги», наполягаючи також на визнанні Донбасу російським усіма іншими країнами.

«Москва також виступає проти будь-яких гарантій безпеки для України, які означатимуть присутність західних солдатів у країні або членство в НАТО», — продовжує видання.

«Дії РФ під час тристоронніх переговорів показують, що президент Володимир Путін навчився говорити Трампу те, що той хоче почути — „підштовхувати мене“, як висловився американський президент — продовжуючи водночас розв’язувати війну в Україні», — йдеться у матеріалі.

Що відомо про переговори в ОАЕ

5 лютого в Абу-Дабі в ОАЕ розпочався другий день переговорів у форматі Україна-РФ-США, який стартував 4 лютого.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов сказав, що переговори минули «дійсно конструктивно». Також він подякував США та ОАЕ за якісну організацію та посередництво.

Очільник української делегації Рустем Умєров повідомляв, що тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі 4−5 лютого мали конструктивний характер і були присвячені пошуку умов для тривалого миру, зокрема обговорювалися механізми перемир’я та контроль за припиненням бойових дій.

Дежсекретар США Марко Рубіо за результатами перемовин 4 лютого заявив, що складні питання залишаються нерозв’язаними, але Штати будуть робити усе для «прориву».

Зазначимо, переговори відбувалися на тлі чергової масованої ракетно-дронової атаки Росії на Україну.