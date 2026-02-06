Бензема оформив хет-трик у дебютному матчі за "Аль-Хіляль"

Карім Бензема / facebook.com/AlhilalFC

Зірковий французький форвард Карім Бензема, який напередодні перейшов з "Аль-Іттіхада" до "Аль-Хіляля", оформив хет-трик у дебютному матчі за новий клуб.

38-річний француз забив три голи у виїзному матчі чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Ухдуда".

Володар "Золотого м'яча" 2022 року відкрив рахунок на 31-й хвилині зустрічі, а після перерви забив ще два голи, відзначившись на 60-й та 64-й хвилинах. Також Бензема віддав результативну передачу.

Матч завершився розгромною перемогою "Аль-Хіляля" з рахунком 6:0 .

Наразі "Аль-Хіляль" лідирує в чемпіонаті Саудівської Аравії, випереджаючи "Аль-Наср" на 4 очки, але команда Кріштіану Роналду має гру в запасі. "Аль-Ухдуд" йде на передостанній позиції у турнірній таблиці.

Наступний матч "Аль-Хіляль" поведе 9 лютого проти "Аль-Ахлі" з ОАЕ в азійській Лізі чемпіонів, а 13 лютого прийме "Аль-Іттіфак" у чемпіонаті Саудівської Аравії.

