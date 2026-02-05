- Дата публікації
Малиновського визнали автором найкращого гола місяця у Серії А – відео
Українець відзначився розкішним ударом зі штрафного у ворота "Болоньї".
Українського півзахисника "Дженоа" Руслана Малиновського визнали автором найкращого гола італійської Серії А за підсумками січня.
32-річний українець гарматним ударом зі штрафного вразив ворота "Болоньї" у матчі 23-го туру чемпіонату Італії.
Гол Руслана допоміг "грифонам" розпочати камбек і, поступаючись у рахунку 0:2, здобути перемогу – 3:2.
Загалом цього сезону Малиновський забив 4 голи і зробив 3 асисти у Серії А.
Наразі "Дженоа" посідає 14-те місце в турнірній таблиці Серії A. Наступний поєдинок генуезці проведуть 7 лютого вдома проти "Наполі".
