Малиновського визнали автором найкращого гола місяця у Серії А – відео

Українець відзначився розкішним ударом зі штрафного у ворота "Болоньї".

Руслан Малиновський

Руслан Малиновський / © facebook.com/genoaCFCofficial

Українського півзахисника "Дженоа" Руслана Малиновського визнали автором найкращого гола італійської Серії А за підсумками січня.

32-річний українець гарматним ударом зі штрафного вразив ворота "Болоньї" у матчі 23-го туру чемпіонату Італії.

Гол Руслана допоміг "грифонам" розпочати камбек і, поступаючись у рахунку 0:2, здобути перемогу – 3:2.

Загалом цього сезону Малиновський забив 4 голи і зробив 3 асисти у Серії А.

Наразі "Дженоа" посідає 14-те місце в турнірній таблиці Серії A. Наступний поєдинок генуезці проведуть 7 лютого вдома проти "Наполі".

Раніше повідомлялося, що бразилець з "Шахтаря" відреагував на чутки про свою натуралізацію до збірної України.

