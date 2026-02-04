Бразилець з "Шахтаря" відреагував на чутки про свою натуралізацію до збірної України

Педріньйо / © ФК Шахтар

Бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Педріньйо прокоментував чутки про свою можливу натуралізацію для виступів за збірну України.

"Якщо чесно, я дізнався про це тільки з Інтернету. Ніхто з тренерського штабу не говорив безпосередньо зі мною. Я чув чутки через своїх агентів, але нічого офіційного. Я прокинувся здивованим усіма цими новинами. Я почекаю, щоб побачити, чи справді інтерес існує, перш ніж ухвалювати будь-яке рішення.

Грати на чемпіонаті світу – це мрія. Я завжди мріяв представляти Бразилію, але я б сів із сім'єю і розглянув, чи буде це корисно для мого розвитку. Україна близька до кваліфікації на чемпіонат світу. Якщо це щось, що сприятиме моїй кар'єрі, я ретельно це обміркую", – наводить слова Педріньйо flashscore.com.

Наприкінці січня видання ESPN повідомило, що Педріньйо близький до отримання українського громадянства. Нібито тренерський штаб збірної України на чолі з Сергієм Ребровим уже контактував з 27-річним бразильцем щодо потенційної натуралізації.

Зазначалося, що Ребров особисто зацікавлений у натуралізації Педріньйо, який би міг допомогти "синьо-жовтим" у півфінальному матчі плейоф відбору чемпіонату світу-2026 проти Швеції, який відбудеться 26 березня на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія.

У разі перемоги над шведами збірна України на цій самій арені в фіналі плейоф 31 березня 2026 року побореться за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Зазначимо, що збірна України вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026. Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Нагадаємо, Педріньйо перейшов до "Шахтаря" з "Бенфіки" влітку 2021 року за 18 мільйонів євро. Від липня 2022-го до червня 2024-го він грав в оренді за бразильський "Атлетіко Мінейро".

Цього сезону Педріньйо провів 25 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах, забив шість голів і зробив дев'ять результативних передач.