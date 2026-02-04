- Дата публікації
Бразилець з "Шахтаря" відреагував на чутки про свою натуралізацію до збірної України
За словами Педріньйо, він ще не отримував жодних офіційних пропозицій щодо зміни громадянства.
Бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Педріньйо прокоментував чутки про свою можливу натуралізацію для виступів за збірну України.
"Якщо чесно, я дізнався про це тільки з Інтернету. Ніхто з тренерського штабу не говорив безпосередньо зі мною. Я чув чутки через своїх агентів, але нічого офіційного. Я прокинувся здивованим усіма цими новинами. Я почекаю, щоб побачити, чи справді інтерес існує, перш ніж ухвалювати будь-яке рішення.
Грати на чемпіонаті світу – це мрія. Я завжди мріяв представляти Бразилію, але я б сів із сім'єю і розглянув, чи буде це корисно для мого розвитку. Україна близька до кваліфікації на чемпіонат світу. Якщо це щось, що сприятиме моїй кар'єрі, я ретельно це обміркую", – наводить слова Педріньйо flashscore.com.
Наприкінці січня видання ESPN повідомило, що Педріньйо близький до отримання українського громадянства. Нібито тренерський штаб збірної України на чолі з Сергієм Ребровим уже контактував з 27-річним бразильцем щодо потенційної натуралізації.
Зазначалося, що Ребров особисто зацікавлений у натуралізації Педріньйо, який би міг допомогти "синьо-жовтим" у півфінальному матчі плейоф відбору чемпіонату світу-2026 проти Швеції, який відбудеться 26 березня на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія.
У разі перемоги над шведами збірна України на цій самій арені в фіналі плейоф 31 березня 2026 року побореться за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.
Зазначимо, що збірна України вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026. Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.
Нагадаємо, Педріньйо перейшов до "Шахтаря" з "Бенфіки" влітку 2021 року за 18 мільйонів євро. Від липня 2022-го до червня 2024-го він грав в оренді за бразильський "Атлетіко Мінейро".
Цього сезону Педріньйо провів 25 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах, забив шість голів і зробив дев'ять результативних передач.