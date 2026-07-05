Принцеса Олександра Ганноверська відпочиває на яхті з коханим і ділиться світлинами

Принцеса Олександра Ганноверська

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У своєму Instagram дівчина поділилася фотографіями з відпустки із Беном Сільвестром Штраутманном.

На одному зі знімків вона перебуває на борту класичної гоццо - середземноморського човна, що традиційно виготовляється або покритий деревом, що відрізняється закругленим носом і кормою. Безперечно, це ідеально втілює класичну естетику, яку асоціюють з італійським узбережжям.

Принцеса Олександра Ганноверська

Одягнена принцеса Олександра у червоний купальник та чорну панаму, а на задньому фоні просто неймовірний морський та гірський краєвид.

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Принцеса Олександра Ганноверська та її бойфренд Бен Сільвестр Штраутманн

Минулого тижня ми показували, як принцеса Олександра з членами своєї сім'ї вирушила на виставку. А після цього, зважаючи на все, вони вирішили трохи відпочити.

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