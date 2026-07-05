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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Олександра Ганноверська відпочиває на яхті з коханим і ділиться світлинами

Принцеса Олександра Ганноверська відпочиває з бойфрендом на узбережжі Амальфітану в Італії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Олександра Ганноверська

Принцеса Олександра Ганноверська

У своєму Instagram дівчина поділилася фотографіями з відпустки із Беном Сільвестром Штраутманном.

На одному зі знімків вона перебуває на борту класичної гоццо - середземноморського човна, що традиційно виготовляється або покритий деревом, що відрізняється закругленим носом і кормою. Безперечно, це ідеально втілює класичну естетику, яку асоціюють з італійським узбережжям.

Принцеса Олександра Ганноверська

Принцеса Олександра Ганноверська

Одягнена принцеса Олександра у червоний купальник та чорну панаму, а на задньому фоні просто неймовірний морський та гірський краєвид.

Принцеса Олександра Ганноверська та її бойфренд Бен Сільвестр Штраутманн

Принцеса Олександра Ганноверська та її бойфренд Бен Сільвестр Штраутманн

Минулого тижня ми показували, як принцеса Олександра з членами своєї сім'ї вирушила на виставку. А після цього, зважаючи на все, вони вирішили трохи відпочити.

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Дата публікації
Кількість переглядів
63
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