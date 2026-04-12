Суспільство
122
1 хв

У смугастій сорочці з бантами та штанях: монакська принцеса Олександра з бойфрендом відвідала тенісний турнір

Принцеса Олександра Ганноверська та її коханий відвідали тенісний турнір у Монте-Карло.

Ольга Кузьменко
Принцеса Олександра та її бойфренд Бен-Сільвестр Штраутманн були присутні на іграх шостого дня турніру Rolex Monte-Carlo Masters 2026, що входить до серії ATP Masters 1000, що проходить у заміському клубі Монте-Карло.

26-річна дочка принцеси Кароліни Монакської з'явилася на заході в блакитній смугастій подовженій сорочці з бантами-зав'язками та широких штанях, в руках вона несла невелику шкіряну сумку-бочечку, а також зібрала волосся в хвіст, одягла золоту підвіску на шию та відмовилась від макіяжу.

Її бойфренд Бен-Сільвестр Штраутманн одягнув червоний джемпер та блакитну сорочку, а також штани білого кольору. Чоловік був у сонцезахисних окулярах.

Також на спортивному заході з'явилася сестра Олександри – Шарлотта Казірагі. Вона вперше з'явилася на публіці зі своїм новим коханим – письменником Ніколя Матьє, підтвердивши їхні стосунки.

