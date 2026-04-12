Камерон Діас заскочили в Нью-Йорку з її новим екранним чоловіком

Камерон Діас

Через десять років перерви в кінокар’єрі Діас, яка присвятила той час народженню та вихованню дітей, тепер готова з новими силами повернутися на телеекрани.

У новому фільмі акторка грає роль фальшивої дружини співробітника фешенебельного готелю в Нью-Йорку. Роль її фіктивного чоловіка грає британський сценарист та радіоведучий Стівен Мерчант.

Стівен Мерчант та Камерон Діас

На знімальному майданчику в Нью-Йорку пару зазнімкували разом. Судячи зі знімку Діас наздоганяє чоловіка і щось говорить йому слідом, активно жестикулюючи руками, поки Стівен іде, тримаючи в руках її портрет.

На іншому знімку акторка зазнімкована на вулицях Нью-Йорка. Вона одягнена в дублянку, молочний светр та чорні джинси-кльош у поєднанні зі шкіряними черевиками на підборах.

Камерон Діас

За сюжетом пара, яка спочатку грає фіктивних чоловіка і дружину, закохується одне в одного і їхні стосунки набувають романтичного продовження.