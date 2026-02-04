ТСН у соціальних мережах

Камерон Діас прийшла на світський захід і продемонструвала розкішне поєднання речей та аксесуарів

Зірки знову зібрались у Голлівуду і цього разу заради презентації нового фільму Outcome, в якому зіграли: Кіану Рівз, Джона Гілл, Камерон Діас та Метт Бомер.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Камерон Діас

Камерон Діас / © Associated Press

Камерон Діас була єдиною жінкою у цій чоловічій компанії, а також виділилась розкішним світлим ансамблем.

53-річна акторка обрала стриманий трикотажний топ та спідницю, прикрашену декором із тонкого шовку у вигляді пелюсток — довжина міді видовжила її силует і ідеально вписуваласяу формальний, але водночас невимушений дрескод прес-заходу.

Кіану Рівз, Джона Гілл, Камерон Діас та Метт Бомер / © Getty Images

Кіану Рівз, Джона Гілл, Камерон Діас та Метт Бомер / © Getty Images

Волосся вона зібрала, а також доповнила образ туфлями кремового відтінку і легким макіяжем. Та попри лаконічний ансамбль, який зірка обрала, вона зуміла утримати увагу на собі, а все завдяки гарно підібраним речам та тредовому білому відтінку, який не так давно назвали головним кольором 2026 року.

