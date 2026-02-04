- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 1 хв
Камерон Діас прийшла на світський захід і продемонструвала розкішне поєднання речей та аксесуарів
Зірки знову зібрались у Голлівуду і цього разу заради презентації нового фільму Outcome, в якому зіграли: Кіану Рівз, Джона Гілл, Камерон Діас та Метт Бомер.
Камерон Діас була єдиною жінкою у цій чоловічій компанії, а також виділилась розкішним світлим ансамблем.
53-річна акторка обрала стриманий трикотажний топ та спідницю, прикрашену декором із тонкого шовку у вигляді пелюсток — довжина міді видовжила її силует і ідеально вписуваласяу формальний, але водночас невимушений дрескод прес-заходу.
Волосся вона зібрала, а також доповнила образ туфлями кремового відтінку і легким макіяжем. Та попри лаконічний ансамбль, який зірка обрала, вона зуміла утримати увагу на собі, а все завдяки гарно підібраним речам та тредовому білому відтінку, який не так давно назвали головним кольором 2026 року.