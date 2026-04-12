В Угорщині рекордна явка на виборах: як відреагував Орбан

Віктор Орбан на виборах / © Associated Press

Реклама

На парламентських виборах в Угорщині, які можуть покласти край 16-річному перебуванню при владі прем’єр-міністра Віктор Орбана, зафіксовано рекордну явку виборців.

Про це повідомляє угорське видання Telex.

Станом на 13:00 явка виборців становила 54,14 відсотка. На попередніх виборах 2022 року станом на цю годину проголосувало лише 40% виборців.

Реклама

Прикметно, що активно голосують мешканці столиці країни та великих міст. Тобто явка виборців наразі найвища там, де підтримка партії Віктора Орбана «Фідес» найменша.

Однак ситуація може змінитися у другій половині дня, коли активніше починають голосувати села.

Голосування триватиме до 19:00, а перші результати очікуються ввечері.

Згідно з більшістю опитувань, фаворитом перегонів є опозиційний політик Петер Мадяр, який очолює партію «Тиса».

Реклама

Після голосування в Будапешті Мадяр заявив, що у разі перемоги зміцнить позиції країни в ЄС і НАТО та активніше боротиметься з корупцією.

Водночас Орбан, який також уже проголосував, заявив журналістам: «Я тут, щоб перемогти».

Чинний прем’єр-міністр Угорщини з тривогою прокоментував рекордну явку виборців.

«Голосує надто багато людей. Це означає одне: якщо ми хочемо захистити безпеку Угорщини, жоден патріот не може залишитися вдома! Тільки „Фідес“! Вперед, до перемоги!» — написав він у соцмережах.

Реклама

На виборах 12 квітня угорці мають обрати 199 депутатів Національної асамблеї — однопалатного парламенту Угорщини. Його склад обирають на чотири роки. Партія, що отримала парламентську більшість або перемогла на виборах і сформувала коаліцію, отримує можливість сформувати уряд.

Нагадаємо, незадовго до виборів понад 100 000 людей заповнили центральну площу та прилеглі вулиці угорської столиці Будапешта під час мітингу-концерту, на якому лунали заклики голосувати на виборах до парламенту проти партії чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана.