ТСН у соціальних мережах

Світ
832
2 хв

В Угорщині рекордна явка на виборах: як відреагував Орбан

Активно голосують мешканці столиці країни та великих міст. Тобто явка виборців наразі найвища там, де підтримка партії Віктора Орбана «Фідес» найменша.

Богдан Скаврон
Віктор Орбан на виборах

Віктор Орбан на виборах / © Associated Press

На парламентських виборах в Угорщині, які можуть покласти край 16-річному перебуванню при владі прем’єр-міністра Віктор Орбана, зафіксовано рекордну явку виборців.

Про це повідомляє угорське видання Telex.

Станом на 13:00 явка виборців становила 54,14 відсотка. На попередніх виборах 2022 року станом на цю годину проголосувало лише 40% виборців.

Прикметно, що активно голосують мешканці столиці країни та великих міст. Тобто явка виборців наразі найвища там, де підтримка партії Віктора Орбана «Фідес» найменша.

Однак ситуація може змінитися у другій половині дня, коли активніше починають голосувати села.

Голосування триватиме до 19:00, а перші результати очікуються ввечері.

Згідно з більшістю опитувань, фаворитом перегонів є опозиційний політик Петер Мадяр, який очолює партію «Тиса».

Після голосування в Будапешті Мадяр заявив, що у разі перемоги зміцнить позиції країни в ЄС і НАТО та активніше боротиметься з корупцією.

Водночас Орбан, який також уже проголосував, заявив журналістам: «Я тут, щоб перемогти».

Чинний прем’єр-міністр Угорщини з тривогою прокоментував рекордну явку виборців.

«Голосує надто багато людей. Це означає одне: якщо ми хочемо захистити безпеку Угорщини, жоден патріот не може залишитися вдома! Тільки „Фідес“! Вперед, до перемоги!» — написав він у соцмережах.

На виборах 12 квітня угорці мають обрати 199 депутатів Національної асамблеї — однопалатного парламенту Угорщини. Його склад обирають на чотири роки. Партія, що отримала парламентську більшість або перемогла на виборах і сформувала коаліцію, отримує можливість сформувати уряд.

Нагадаємо, незадовго до виборів понад 100 000 людей заповнили центральну площу та прилеглі вулиці угорської столиці Будапешта під час мітингу-концерту, на якому лунали заклики голосувати на виборах до парламенту проти партії чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана.

