На принца Гаррі подали до суду: що про це відомо

Принц Гаррі / © Associated Press

Благодійна організація Sentebale, яку він заснував 2006 року для допомоги молодим людям з ВІЛ у Лесото та Ботсвані, подала позов про наклеп проти нього та його найближчого оточення.

У позові, поданому до Високого суду, прямо фігурують син короля Чарльза III та його друг і колишній помічник Марк Даєр, звинувачені «скоординованою та ворожою медіакампанією» проти організації з березня минулого року.

За даними Sentebale, ця стратегія завдала значних репутаційних збитків, а також завадила внутрішній діяльності організації та відносинам зі стратегічними партнерами, пише vanitatis.

Організація Sentebale наполягає на тому, що рішення звернутися до суду продиктоване необхідністю захистити свою діяльність та забезпечити її безперервність. Вони також наголошують, що судові витрати не покриватимуться за рахунок власних коштів НУО, а фінансуватимуться із зовнішніх джерел.

Принц Гаррі негайно відреагував. Через свого представника він і Даєр категорично відкинули звинувачення, назвавши їх «образливими і такими, що завдають шкоди». Ця реакція підкреслює, наскільки сильно зруйновані їхні стосунки, особливо з огляду на основну роль принца Гаррі у цьому проєкті.

Нагадаємо, днями Гаррі та його дружина Меган відвідали приватний захід у Монтесіто, де герцогиня Сассекська сяяла в гарній оливковій сукні.