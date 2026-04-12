Меган в оливковій сукні, а Гаррі в костюмі: Сасекські відвідали вечірку в Монтесіто
Меган Маркл та принц Гаррі з’явилися на зірковому заході Netflix у Монтесіто, у Каліфорнії.
Сасекські відвідали захід Montecito Tastemaker, присвячений другому сезону шоу BEEF від Netflix, який відбувся у приватному маєтку.
Протягом усього вечора пара мала розслаблений вигляд та перебувала в хорошому настрої, позуючи для фотографій із со-генеральним директором Netflix Тедом Сарандосом та його дружиною Ніколь Авант.
Цього вечора герцогиня Сассекська носила сукню максі від Hmerrick цікавого оливкового відтінку та взула туфлі-мюлі від Jimmy Choo до тону на підборах. Волосся Меган було розпущене, а макіяжем вона підкреслила трохи очі та губи.
Принц Гаррі одягнув білу сорочку, синій піджак та штани. Він обіймав свою дружину, коли вони позували на фото.