- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 220
- Время на прочтение
- 1 мин
Меган в оливковом платье, а Гарри в костюме: Сассекские посетили вечеринку в Монтесито
Меган Маркл и принц Гарри появились на звездном мероприятии Netflix в Монтесито, в Калифорнии.
Сассекские посетили мероприятие Montecito Tastemaker, посвященное второму сезону шоу BEEF от Netflix, которое прошло в частном поместье.
В течение всего вечера пара выглядела расслабленной и в хорошем настроении, позируя для фотографий с со-генеральным директором Netflix Тедом Сарандосом и его женой Николь Авант.
В этот вечер герцогиня Сассекская носила платье макси от Hmerrick интересного оливкового оттенка и обула туфли-мюли от Jimmy Choo в тон на каблуках. Волосы Меган были распущены, а макияжем она подчеркнула немного глаза и губы.
Принц Гарри надел белую рубашку, синий пиджак и брюки. Он обнимал свою жену, когда они позировали для фото.