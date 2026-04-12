Рейчел Сеннотт / © Associated Press

Если бы нужно было описать эволюцию позирования для фото за последние 20 лет, она выглядела бы как маятник. Когда-то у нас был постановочный гламур, потом якобы случайные «о, вы меня сфотографировали?» кадры, а дальше ирония, мемы и самоирония. Теперь у нас новый этап — сдержанное, почти демонстративное равнодушие, об этом рассказало издание The Washington Post. Именно так выглядит «надутое» выражение лица зумеров, микс между их «пустым взглядом» и знакомыми многим «утиными губами» миллениалов, но с совершенно другим настроением.

Посмотрите на Рэйчел Сеннотт, ее фирменное выражение лица — немного нахмуренное, с полуприкрытыми веками, выглядит так, будто она одновременно и в центре внимания, и немного вне этого всего. Или же Лили-Роуз Депп, которая на красных дорожках часто выглядит так, будто уже устала от камер еще до того, как они щелкнули. Это не демонстрация настроения «улыбнитесь для фото», а скорее идея «ладно, фотографируйте».

Чем «надутые» губы отличаются от «утиных»

Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен / © Associated Press

На первый взгляд — разница минимальна, однако она таки есть и довольно существенная.

«Утиные» губы (эпоха миллениалов)

акцент на губах

открытый, «готовый» взгляд

сигнал: я здесь, я позирую, я выгляжу как можно лучше

Иконами этой эстетики в свое время были Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен. По легенде, чтобы сделать идеальное выражение лица, они даже говорили слово «prune» (чернослив), чтобы правильно сложить губы.

«Надутые» нубы

тоже акцент на губах, иногда усиленный филлерами

взгляд уставший и полузакрытый

сигнал: я не очень стараюсь и мне немного безразлично

Это уже не «дай людям то, что они хотят», а скорее «ну хорошо, сделайте свое фото».

Сегодняшняя популярность

Лили Роуз-Деп / © Associated Press

Общая усталость от мира. Многие чувствуют это, когда отвечают на вопрос «как дела?» и очень хотят добавить, что-то вроде «все нормально, но мир горит» или «это мелочи, но…». Эта эмоциональная амбивалентность между нормальностью и тревогой идеально передается через «надутые» губы зумеров.

Страх выглядеть «странно». В TikTok существует целый жанр видео с подписью «millennial cringe» («странности миллениалов»), где высмеивают чрезмерные эмоции, переигранные выражения лица или «смешные» позы. Чтобы не попасть в этот список, поколение зумеров выбирает другую стратегию, а именно меньше эмоций, значит меньше риска выглядеть смешно.

Цикличность трендов. Фотопозы всегда сменяются волнами, например, 90-е и начало 2000-х — героиновый шик (равнодушие и отстраненность), 2000-е — «утиные кубы» и таблоидный гламур, 2010-е — хипстерская «случайность», позже — ирония и мем-культура. Зумерские «надутые губы» — следующая реакция в этой цепочке.

Культурный контекст

Еще в 1997 году философ Susan Bordo описывала феномен «героинового шика» как привлекательность состояния, в котором человек «вне желания, вне потребности и вне эмоций».

«Надутое» выражение лица очень перекликается с этой идеей. Это эстетика дистанции, контроля и эмоциональной «защищенности».

Существует и другая версия, гораздо менее философская. Возможно, люди просто делают такое лицо, потому что им нравится то, как они выглядят. Как когда-то сказала Lady Gaga в ответ на вопрос, почему она выглядит грустно: «Я не грустная. Это просто мода.»

«Надутые» губы — это не просто новая «модная мимика», отражение времени, в котором эмоции становятся более сложными, ирония — основным языком, а страх выглядеть нелепо — почти универсальным. Это способ сказать миру «Я здесь, но не слишком стараюсь». И одновременно способ остаться в контроле над тем, как вас видят.