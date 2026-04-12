Король Чарльз закликав принца Вільяма не повторювати його батьківську помилку: що він мав на увазі

Принц Вільям і король Чарльз / © Associated Press

Згідно з документальним фільмом 2025 року, присвяченому цій темі, монарх закликав свого спадкоємця не здійснювати ту ж саму «помилку» у вихованні дітей, яку здійснив він сам, не приділяючи достатньо часу своїм дітям.

Чарльз сказав Вільяму: "Будь ласка, не повторюй моєї помилки" і "Я хочу, щоб ти насолоджувався сімейним життям", - говорить королівська біографка Інгрід Сьюард у документальному фільмі під назвою "Уїльям і Кетрін: Сім'я на першому місці", як повідомляє The Scottish Daily Express. «І Чарльз був дуже наполегливий у цьому, тому що говорив: „Я був такий відданий боргу, що не міг приділити сімейному життю стільки часу, скільки було б варто», і саме це зробив Вільям».

Принц Гаррі, молодший син короля Чарльза, у своїх мемуарах «Запасний» писав: «Він був батьком у дорослому віці, і я завжди відчував, що це створювало проблеми, ставило бар'єри між нами. Він не був тим батьком, який нескінченно грав у салки чи кидав м'яч до пізньої ночі».

Проте сьогодні колишній королівський дворецький Ґранд Гаррольд вважає, що король змінився.

Принц Гаррі, король Чарльз і принц Вільям / © Associated Press

«Я думаю, що вперше в історії у нас є король, який, як мені здається, у глибині душі, якщо його синам знадобиться його допомога, швидше за все, поставить їх вище за корону», — сказав Гаррольд. "Я в це вірю, і це перший випадок в історії монархії, коли таке могло статися".

Нагадаємо, нещодавно не великодній службі Чарльз виявив небачену раніше ніжність на адресу свого онука принца Луї і цей момент заскочили на фото.