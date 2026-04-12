Камерон Диас запечатлели в Нью-Йорке с ее новым экранным мужем

53-летняя Камерон Диас продолжает проводить время на съемочной площадке фильма «Подделка», где играет одну из главных ролей.

Ольга Кузьменко
Спустя десять лет перерыва в кинокарьере, Диас, которая посвятила то время рождению и воспитанию детей, теперь готова с новыми силами вернуться на телеэкраны.

В новом фильме актриса играет роль фальшивой жены сотрудника фешенебельного отеля в Нью-Йорке. Роль ее фиктивного мужа играет британский сценарист и радиоведущий Стивен Мерчант.

На съемочной площадке в Нью-Йорке пару запечатлели вместе. Судя по снимку Диас догоняет мужчину и что-то говорит ему вслед, активно жестикулируя руками, пока Стивен уходит, держа в руках ее портрет.

На другом снимке актриса запечатлена на улицах Нью-Йорка. Она одета в дубленку, молочный свитер и черные джинсы-клеш в сочетании с кожаными ботинками на каблуках.

По сюжету пара, которая изначально играет фиктивных мужа и жену, влюбляется друг в друга и их отношения получают романтическое продолжение.

