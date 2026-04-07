В черном макси-платье и красных туфлях: Камерон Диас появилась на премьере фильма
Камерон Диас выглядела потрясающе в облегающем черном платье, появившись на премьере фильма «Исход» в Нью-Йорке.
«Исход» — американская черная комедия режиссера Джоны Хилла, написавшего сценарий в соавторстве с Эзрой Вудсом. Главные роли в фильме исполнили Киану Ривз, Джона Хилл, Кэмерон Диас и Мэтт Бомер. Премьера фильма запланирована на сервисе Apple TV+.
53-летняя Диас появилась на мероприятии в длинном платье с высоким воротником и драпировкой на юбке. Звезда дополнила шикарное платье ярким акцентом — красными кожаными туфлями и такой же матовой помадой на губах. В белокурые волосы распустила и сделала легкий макияж глаз, а также надела золотые серьги в уши.
Камерон позировала вместе с Джоном Хиллом.
Напомним, сейчас актриса также снимается в фильме «Подделка». Съемки проходят в Нью-Йорке, а Диас играет роль стендаперши, которая заключает сделку с британцем, которому нужна жена.