Сильные заморозки и снег: Украину накроют двойной удар стихии и новое похолодание
В Украине повсюду ощутимо понижение температуры воздуха, а в середине недели местами пройдет мокрый снег. Есть также возможность заморозков.
Начало предпасхальной недели принесет Украине существенное изменение погоды. После теплого и солнечного Вербного воскресенья страну покроют дожди, сильный ветер и постепенное похолодание, а уже в середине недели возможны даже заморозки и мокрый снег.
Об этом читайте дальше в материале ТСН.ua, ссылаясь на синоптикиню Наталью Диденко, начальника Черкасского областного гидрометцентра Виталия Постриганя и Украинский гидрометцентр.
Погода 6 апреля: дожди и штормовой ветер
По прогнозам синоптиков, в понедельник, 6 апреля, в Украину придет атмосферный фронт.
В Украину придет атмосферный фронт с дождями на западе, севере.
«6 апреля в Украину посетит атмосферный фронт, который принесет дожди на запад, север, в течение понедельника захватит влажной погодой центральные области, а также Одесщину и Харьковщину», — написала Диденко.
В то же время, часть территорий еще останется без осадков.
Так, в Луганской, Донбассе, большинстве южной части завтра еще без осадков.
Кроме дождей, ожидается сильный ветер.
«6 апреля в Украине ожидается сильный ветер, северо-западного происхождения, иногда со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду», — отмечает синоптикиня.
Температура воздуха начнет снижаться, особенно в западных и северных областях.
«Температура воздуха будет ниже на западе и севере, а также в Винницкой области, днем +9+12 градусов. На остальной территории Украины еще ожидается теплая погода, в течение дня +12+19 градусов», — говорится в прогнозе от Диденко.
В Киеве прогнозируют дождь и усиление ветра.
«В Киеве в понедельник увеличится облачность, пройдет дождь, температура воздуха будет +10+12 градусов. В столице завтра будет ветрено, поэтому температура комфорта, конечно, предполагается ниже — одевайтесь соответственно», — предупреждает специалист.
Резкое похолодание и заморозки
По словам синоптика Виталия Постриганя, изменение погоды будет резкое — теплый антициклон уступит место холодному циклону.
«Погожий антициклон уступит место активному северному циклону Rapunzel… фронтальные разделы принесут кратковременные дожди, местами с грозами, и откроют путь вторжению полярного холода», — предупреждает он.
С 7 по 9 апреля погода станет гораздо холоднее.
«В период 7-9 апреля удержится холодная, влажная, некомфортная погода. Время от времени выпадут небольшие дожди, а ночью местами мокрый снег», — пишет синоптик.
Температура существенно снизится до уровня середины марта: ночью — возможны заморозки до 0-5° мороза, днем — 3-8°С тепла.
Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут сохраняться как минимум до Пасхи.
Укргидрометцентр: опасность для садов и предупреждение синоптиков
Специалисты отмечают, что похолодание совпадает с периодом цветения плодовых деревьев, что создает риски урожая.
С высадкой рассады теплолюбивых культур лучше не торопиться. Апрельские заморозки — явление привычное, но от этого не менее опасное.
Украинский гидрометцентр уже объявил желтый уровень опасности из-за порывов ветра до 15-20 м/с и заморозки на почве.
Прогноз погоды по городам Украины.
Киев
В столице погода будет облачная с прояснениями, днем пройдет дождь. Порывы ветра до 15–20 м/с. Температура ночью +5+7°, днем +13+15°.
Одесса
Переменная облачность ожидает одесситов, во второй половине дня пойдет дождь, а местами будут грозы. Температура ночью +7+9°, днем +18+20°. Возможны порывы ветра до 15-18 м/с.
Львов
Дожди в течение дня пройдут во Львове, местами грозы. Порывы ветра ожидаются до 17-22 м/с. Температура ночью +5+7°, днем +11+13°.
Днепр
Переменная облачность в городе, днем небольшой дождь. Ночью возможны заморозки на почве. Температура днем 18+20°.
Харьков
Днем в Харькове пройдет небольшой дождь, порывы ветра до 15-20 м/с. Ночью возможны заморозки. Температура днем 18+20°.
Какая будет погода на Пасху
По прогнозам синоптиков, праздничные дни будут прохладными, но преимущественно сухими. А именно на Пасху слишком тепло не будет, в пределах +9+12 градусов, однако солнце будет светить в большинстве областей Украины, а дождь возможен 12 апреля только в южной части.
Ранее метеорологи отмечали, что прогноз погоды будет уточняться, однако украинцам уже следует готовиться к погодным «качелям» на протяжении всей предпасхальной недели.