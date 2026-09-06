Пилосос для кишківника: дієтологи назвали найкорисніший вид висівок для схуднення

Звичайні висівки знижують рівень цукру та холестерину / © Фото з відкритих джерел

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Багато покупців у магазинах оминають полиці з висівками, оскільки цей продукт у багатьох асоціюється з кормом для тварин. Однак вони мають настільки потужні корисні властивості, що дієтологи радять обов’язково додавати їх до людського раціону.

Про дивовижний вплив цього непримітного інгредієнта на організм пише Teraz Gotuje.

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Користь для організму: від травлення до нервової системи

Висівки є надзвичайно багатим джерелом цінної клітковини, яка суттєво покращує перистальтику та допомагає очистити кишківник від токсинів. Завдяки збільшенню вироблення травного соку цей продукт також значно полегшує процес перетравлення важкої та жирної їжі.

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Регулярне вживання висівок надійно захищає серцево-судинну систему, адже вони ефективно знижують артеріальний тиск та рівень холестерину в крові. Крім того, цей харчовий додаток обмежує всмоктування цукру та уповільнює стрибки глюкози після їжі, що допомагає запобігти розвитку діабету.

Цей низькокалорійний продукт чудово підходить для схуднення, оскільки клітковина забезпечує тривале відчуття ситості та запобігає постійним перекусам. Водночас велика кількість вітамінів групи B та магнію позитивно впливає на нервову систему, покращуючи пам’ять і запобігаючи депресивним станам.

Види висівок: який варіант обрати для здоров’я

На полицях супермаркетів найчастіше можна знайти вівсяні та пшеничні висівки, які відрізняються своїм складом та калорійністю. Проте найкориснішими експерти вважають висівки з однозернянки, оскільки вони містять найменше калорій та найбільше клітковини порівняно з іншими видами.

Цей елітний різновид висівок надзвичайно багатий на цінні амінокислоти, такі як фенілаланін, метіонін та тирозин. До того ж він постачає в організм солідну порцію необхідного заліза, цинку, марганцю та магнію.

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Як вживати: найкращі кулінарні поєднання

Універсальний смак цього корисного інгредієнта дозволяє легко комбінувати його з різноманітними свіжими стравами та напоями. Оскільки висівки можна їсти сирими, вони стають ідеальним хрустким доповненням до вітамінних зелених салатів або фруктових коктейлів.

Найпопулярнішим способом використання висівок залишається традиційне збагачення домашнього хліба та свіжих булочок. Їх також дуже зручно додавати просто в тісто під час приготування омлетів, млинців, гофрів чи солодких оладок.

Для максимально швидкого і здорового сніданку експерти радять щодня змішувати всього дві столові ложки висівок зі звичайним йогуртом. Така проста ранкова звичка допоможе приємно урізноманітнити класичну вівсянку з фруктами та покращити самопочуття на весь день.

Нагадаємо, дослідники розробили новий безкалорійний підсолоджувач, який у тисячі разів солодший за звичайний цукор. Водночас він абсолютно не впливає на рівень глюкози та інсуліну в крові.

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