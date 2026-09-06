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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
376
Час на прочитання
2 хв

Непробивний щит від негативу: насипте біля порога спецію, яка є на кожній кухні

Коли чужа заздрість чи брудні плітки починають руйнувати ваше життя, час діставати з арсеналу перевірену століттями рослинну «магічну артилерію».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
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Чорний перець

Чорний перець створює бар’єр, через який не поб’ються заздрощі, плітки та прокляття

Для боротьби з цілеспрямованими енергетичними атаками езотерики рекомендують застосовувати рослини та спеції з яскраво вираженою агресивною дією. Чорний перець, пекуча кропива та гірка рута здатні не лише заблокувати чужий негатив, але й миттєво повернути його назад до відправника.

Про бойові властивості найпотужніших захисних трав та спецій розповідає 13 Moons.

Чорний перець як відбивач негативу

Чорний перець, який у давнину називали «чорним золотом», викликає величезну повагу в магічних колах. На відміну від лаванди чи ромашки, які створюють навколо людини заспокійливий кокон, чорний перець діє максимально агресивно. Він не просто зупиняє плітки на вашу адресу, а миттєво повертає злі наміри безпосередньо тому, хто їх послав.

Експерти радять розсипати трохи меленого чорного перцю (особливо в суміші з морською сіллю) вздовж порогів або підвіконь, щоб створити «лінію оборони», яку не зможе перетнути жодна погана людина. Також кілька горошин перцю в кишені стануть чудовим захистом на випадок зустрічі з неприємними або токсичними особами.

Кропива та рута проти проклять

Кропива діє у духовному світі так само різко і боляче, як і у фізичному. Вона виконує роль колючого щита, який активно відбиває прокляття та руйнує важкі прив’язки. Розсипана по кутках ділянки або захована в маленький мішечок біля вхідних дверей, суха кропива не дозволить жодному навроченню проникнути у ваш простір.

«Якщо ви маєте справу з енергетичним вампіром, ревнивим залицяльником або заздрісним колегою, кропива вибудує непробивну стіну навколо вашої аури», — запевняють практики.

Рута ж відома в народній магії як радикальний засіб для руйнування чар. Вона діє як магічна кнопка скидання: якщо ви відчуваєте, що на вас навалилася серія суцільних невдач, ванна з дрібкою сухої рути або обкурювання приміщення цією рослиною допоможе розірвати ланцюг негативних подій.

Нагадаємо, кожен дім починається з порога, і саме від його правильного енергетичного захисту залежить, що саме перетне межу вашої затишної оселі. Експерти назвали 4 найсильніші обереги, які варто покласти біля вхідних дверей

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