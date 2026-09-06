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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
483
Час на прочитання
2 хв

Навіщо загортати гроші у фольгу — про цей трюк знають не всі

Розповідаємо, як простий лайфгак із фольгою допоможе зберегти купюри та яка помилка може зіпсувати всі гроші.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Фольга закриває банкноти від світла й пилу

Фольга закриває банкноти від світла й пилу / © pexels.com

Одним із простих домашніх прийомів стало загортання грошей у фольгу.

Про це пише Kobieta.Gazeta.

Навіщо загортати готівку у фольгу

Алюмінієва фольга створює додатковий захисний шар між купюрами та зовнішнім середовищем. Вона обмежує потрапляння світла, зменшує прямий контакт банкнот із пилом і дрібними забрудненнями.

Саме тому люди перед тим, як покласти гроші на тривале зберігання, загортають їх у чистий аркуш фольги. Утім, варто розуміти: фольга не перетворює звичайний домашній сховок на професійне сховище — вона лише додає бар’єр між купюрами та навколишнім середовищем.

Головне правило — гроші мають бути сухими

Перед пакуванням обов’язково переконайтеся, що банкноти повністю сухі. Не загортайте навіть трохи вологі купюри у фольгу, адже щільне обгортання може перешкодити випаровуванню вологи.

Чого не варто робити під час зберігання грошей

Не кладіть банкноти разом із монетами. Тверді металеві предмети можуть залишити на папері заломи або пошкодити його під час тривалого зберігання.

Не використовуйте для перев’язування грошей старі гумки. З часом вони втрачають еластичність, руйнуються та можуть залишати сліди на банкнотах.

Також не варто сильно стискати купюри, згинати їх у кілька разів або запихати у занадто маленьку ємність. Для тривалого зберігання краще залишити банкнотам достатньо простору.

Раніше ми писали про те, навіщо класти кухонну губку до пралки. більше про це читайте у новині.

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