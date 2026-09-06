- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 442
- Время на прочтение
- 1 мин
Зачем заворачивать деньги в фольгу — об этом трюке знают не все
Рассказываем, как простой лайфхак с фольгой поможет сберечь купюры и какая ошибка может испортить все деньги.
Одним из простых домашних приемов стало завертывание денег в фольгу.
Об этом пишет Kobieta.Gazeta.
Зачем заворачивать наличные в фольгу
Алюминиевая фольга создает дополнительный слой защиты между купюрами и внешней средой. Она ограничивает попадание света, уменьшает прямой контакт банкнот с пылью и мелкими загрязнениями.
Именно поэтому люди, прежде чем положить деньги на длительное хранение, заворачивают их в чистый лист фольги. Впрочем, следует понимать: фольга не превращает обычный домашний тайник в профессиональное хранилище — она лишь добавляет барьер между купюрами и окружающей средой.
Главное правило — деньги должны быть сухими
Перед упаковкой обязательно убедитесь, что банкноты полностью сухие. Не заворачивайте даже немного влажные купюры в фольгу, ведь плотное обертывание может помешать испарению влаги.
Чего не стоит делать во время хранения денег
Не кладите банкноты вместе с монетами. Твердые металлические предметы могут оставить на бумаге изломы или повредить его во время длительного хранения.
Не используйте для перевязки денег старые резинки. Со временем они теряют эластичность и могут оставлять следы на банкнотах.
Также не стоит сильно сжимать купюры, сгибать их в несколько раз или запихивать в слишком маленькую емкость. Для продолжительного хранения лучше оставить банкнотам достаточно простора.
Раньше мы писали о том, зачем класть кухонную губку к стиралке. больше об этом читайте в новости.