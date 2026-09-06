Фольга закрывает банкноты от света и пыли / © pexels.com

Реклама

Одним из простых домашних приемов стало завертывание денег в фольгу.

Об этом пишет Kobieta.Gazeta.

Реклама

Зачем заворачивать наличные в фольгу

Алюминиевая фольга создает дополнительный слой защиты между купюрами и внешней средой. Она ограничивает попадание света, уменьшает прямой контакт банкнот с пылью и мелкими загрязнениями.

Реклама

Именно поэтому люди, прежде чем положить деньги на длительное хранение, заворачивают их в чистый лист фольги. Впрочем, следует понимать: фольга не превращает обычный домашний тайник в профессиональное хранилище — она лишь добавляет барьер между купюрами и окружающей средой.

Главное правило — деньги должны быть сухими

Перед упаковкой обязательно убедитесь, что банкноты полностью сухие. Не заворачивайте даже немного влажные купюры в фольгу, ведь плотное обертывание может помешать испарению влаги.

Чего не стоит делать во время хранения денег

Не кладите банкноты вместе с монетами. Твердые металлические предметы могут оставить на бумаге изломы или повредить его во время длительного хранения.

Не используйте для перевязки денег старые резинки. Со временем они теряют эластичность и могут оставлять следы на банкнотах.

Реклама

Также не стоит сильно сжимать купюры, сгибать их в несколько раз или запихивать в слишком маленькую емкость. Для продолжительного хранения лучше оставить банкнотам достаточно простора.

Раньше мы писали о том, зачем класть кухонную губку к стиралке. больше об этом читайте в новости.

Новости партнеров

Новости партнеров