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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Зачем заворачивать деньги в фольгу — об этом трюке знают не все

Рассказываем, как простой лайфхак с фольгой поможет сберечь купюры и какая ошибка может испортить все деньги.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Фольга закрывает банкноты от света и пыли

Фольга закрывает банкноты от света и пыли / © pexels.com

Одним из простых домашних приемов стало завертывание денег в фольгу.

Об этом пишет Kobieta.Gazeta.

Зачем заворачивать наличные в фольгу

Алюминиевая фольга создает дополнительный слой защиты между купюрами и внешней средой. Она ограничивает попадание света, уменьшает прямой контакт банкнот с пылью и мелкими загрязнениями.

Именно поэтому люди, прежде чем положить деньги на длительное хранение, заворачивают их в чистый лист фольги. Впрочем, следует понимать: фольга не превращает обычный домашний тайник в профессиональное хранилище — она лишь добавляет барьер между купюрами и окружающей средой.

Главное правило — деньги должны быть сухими

Перед упаковкой обязательно убедитесь, что банкноты полностью сухие. Не заворачивайте даже немного влажные купюры в фольгу, ведь плотное обертывание может помешать испарению влаги.

Чего не стоит делать во время хранения денег

Не кладите банкноты вместе с монетами. Твердые металлические предметы могут оставить на бумаге изломы или повредить его во время длительного хранения.

Не используйте для перевязки денег старые резинки. Со временем они теряют эластичность и могут оставлять следы на банкнотах.

Также не стоит сильно сжимать купюры, сгибать их в несколько раз или запихивать в слишком маленькую емкость. Для продолжительного хранения лучше оставить банкнотам достаточно простора.

Раньше мы писали о том, зачем класть кухонную губку к стиралке. больше об этом читайте в новости.

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