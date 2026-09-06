В Херсоне обрушился подъезд дома после удара КАБ (фото)

РФ уничтожает Херсон / © Getty Images

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Россияне ударили по Днепровскому району Херсона. В результате атаки ранения получили три человека.

Об этом сообщили местные Телеграм-каналы.

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В Сети появилось фото с места происшествия.

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Россия атаковала Херсон

Накануне российские военные атаковали беспилотником многоэтажный жилой дом в Херсоне. В результате удара пострадала семья с двумя детьми — четыре человека получили травмы и ранения.

По данным ОВА, российские войска в сутки убили двух гражданских и ранили еще 19 жителей Херсонщины, среди пострадавших — двое подростков и медсестра. Атаки из авиации, артиллерии и дронов разных модификаций продолжались круглосуточно.

Напомним, в Чернобаевке оккупанты атаковали ударными беспилотниками типа «Shahed» пассажирский поезд. Пострадала 55-летняя женщина, которой диагностировали акубаротравму, ранение руки и закрытую черепно-мозговую травму, ее госпитализировали. В результате удара повреждены два тепловоза.

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