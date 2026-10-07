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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украине ожидается теплый день осени: где будет до +26°

Завтра, 8 октября, в Украине ожидается теплый день осени.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Осень

Осень / © pexels.com

8 октября в Украине будет тепло и сухо — температура воздуха в большинстве областей поднимется до +20…+24°. В западных регионах будет еще теплее: местами колонки термометров покажут до +26°.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Какая будет погода 8 октября

По прогнозу завтра осадков в Украине не ожидается. В Киеве 8 октября также будет сухо, а температура воздуха будет составлять около +22…+23°.

Синоптики отмечают, что для столицы это может быть один из самых теплых дней в ближайший длительный период. Уже с 9 октября погода станет меняться: в западных областях и местами на севере пройдут дожди, а температура постепенно снизится.

Похолодание, по прогнозу, пока не будет резким, однако солнечной и теплой погоды станет меньше.

Как мы писали, зима 2026/2027 в Украине, по предварительным прогнозам, может быть теплее климатической нормы. По словам синоптика Виталия Постриганя, в декабре, январе, феврале и марте температура может быть примерно на 2° выше нормы. В то же время полностью исключать резкие похолодания нельзя: возможны непродолжительные периоды морозов до -15…-20°, типичные для украинской зимы.

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