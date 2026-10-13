На Украину движутся сильные заморозки: где и когда опустится температура

Заморозки.

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В Украине ожидаются сильные заморозки. В ряде областей объявлен I уровень опасности (желтый).

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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По данным синоптиков, Украину покроют ночные заморозки. В ряде областей 14 и 15 октября температура на поверхности почвы опустится до 0–3°. Из-за опасного похолодания объявлен желтый уровень опасности.

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«Ночью 14 октября в западных, Винницкой и Житомирской областях, 15 октября — в северных, Винницкой и Черкасской областях на поверхности почвы заморозки», — сообщили синоптики.

Метеорологические предупреждения о заморозках 14 октября. / © Укргидрометцентр

Метеорологические предупреждения о заморозках 15 октября.

Погода 14 октября — прогноз

По данным синоптиков, на Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью осадки прогнозируются в Левобережье, Одесщине, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях. Днем будет дождь на северо-востоке страны. В Сумской, Харьковской и Полтавской областях в течение суток ожидаются значительные дожди, местами — грозы. На остальной территории существенных осадков не предполагается.

В западных областях, на Житомирщине и Винницкой ночью температура составит 1–6° тепла. Днем воздух прогреется до 9–14°.

На остальной территории ночью ожидается 5–10° тепла, а днем температура поднимется до 11–16° тепла. На востоке и юго-востоке страны ночью столбики термометров покажут +9-14 °, а днем — +17-22 °.

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Как сообщалось, в Европу возвращается «лето» – 13-17 октября ожидают позднюю волну жары. В частности, и в Испании и Португалии воздух может прогреться до +33°. Впрочем, в Украине возвращение летнего тепла не прогнозируют. В Укргидрометцентре также прогнозируют, что прохладная погода сохранится, по меньшей мере, до 17 октября.

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