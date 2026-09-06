"Он еще не готов": тренер "Тоттенхэма" оценил дебют Мудрика за клуб

Михаил Мудрик / © facebook.com/TottenhamHotspur/

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Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби оценил дебют за клуб украинского вингера Михаила Мудрика, который в последний день летнего трансферного окна перешел из "Челси" на правах аренды.

"Мудрик? Он еще не готов. Он работает над тем, чтобы набрать лучшую физическую форму. Ему нужно время, ему нужно работать.

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На этой позиции у нас есть Матис Тель — игрок с большим потенциалом. Но Матис также часто принимает неправильные решения, как и Мудрик. Это двое сильных игроков, два футболиста с большим потенциалом", — сказал Де Дзерби на пресс-конференции.

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Мудрик дебютировал за "Тоттенхэм" в выездном матче третьего тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Ноттингем Форест" (0:0), выйдя на замену на 74-й минуте поединка вместо Матиса Теля. Результативными действиями 25-летний украинец не отличился.

Для Мудрика это был первый официальный матч с 28 ноября 2024 года, когда он отличился забитым голом за "Челси" в поединке основного раунда Лиги конференций против немецкого "Хайденхайма" (2:0).

После этого украинец был отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста, однако в конце июля 2026 года дисквалификация была снята.

Мудрик перешел из "Челси" в "Тоттенхэм" на правах аренды, которая рассчитана на один сезон — до лета 2027 года. Соглашение также предусматривает право выкупа футболиста за 75 миллионов фунтов (87,5 миллиона евро).

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Главным тренером "шпор" является итальянский специалист Роберто Де Дзерби, под руководством которого Мудрик играл в донецком "Шахтере" в сезоне-2021/22, отличившись 2 голами и 9 ассистами в 19 матчах.

Сейчас "Тоттенхэм" занимает 17-е место в АПЛ, набрав лишь одно очко за три стартовых тура. В следующем матче чемпионата Англии "шпоры" 12 сентября примут "Эвертон", за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе 2023 года за 70 миллионов евро без учета бонусов. Его контракт с "синими" рассчитан до лета 2031 года.

За лондонский клуб украинец провел 73 матча во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 11 результативных передач.

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Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал, рассчитывает ли на Мудрика в ближайших матчах "сине-желтых".

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