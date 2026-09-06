- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 48
- Час на прочитання
- 2 хв
"Він ще не готовий": тренер "Тоттенгема" оцінив дебют Мудрика за клуб
Роберто Де Дзербі поділився думками про українця після його першого матчу за "шпор".
Головний тренер "Тоттенгема" Роберто Де Дзербі оцінив дебют за клуб українського вінгера Михайла Мудрика, який в останній день літнього трансферного вікна перейшов з "Челсі" на правах оренди.
"Мудрик? Він ще не готовий. Він працює над тим, щоб набрати найкращу фізичну форму. Йому потрібен час, йому потрібно працювати.
На цій позиції у нас є Матіс Тель — гравець із великим потенціалом. Але Матіс також часто ухвалює неправильні рішення, як і Мудрик. Тож це двоє сильних гравців, два футболісти з великим потенціалом", — сказав Де Дзербі на пресконференції..
Мудрик дебютував за "Тоттенгем" у виїзному матчі третього туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Ноттінгем Форест" (0:0), вийшовши на заміну на 74-й хвилині поєдинку замість Матіса Теля. Результативними діями 25-річний українець не відзначився.
Для Мудрика це був перший офіційний матч від 28 листопада 2024 року, коли він відзначився забитим голом за "Челсі" у поєдинку основного раунду Ліги конференцій проти німецького "Гайденгайма" (2:0).
Після цього українець був відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест, проте наприкінці липня 2026 року дискваліфікацію було знято.
Мудрик перейшов з "Челсі" до "Тоттенгема" на правах оренди, яка розрахована на один сезон — до літа 2027 року. Також угода передбачає право викупу футболіста за 75 мільйонів фунтів (87,5 мільйона євро).
Головним тренером "шпор" є італійський фахівець Роберто Де Дзербі, під керівництвом якого Мудрик грав у донецькому "Шахтарі" в сезоні-2021/22, відзначившись 2 голами та 9 асистами у 19 матчах.
Наразі "Тоттенгем" посідає 17-те місце в АПЛ, набравши лише одне очко за три стартові тури. У наступному матчі чемпіонату Англії "шпори" 12 вересня приймуть "Евертон", за який виступає український захисник Віталій Миколенко.
Нагадаємо, Мудрик перейшов до "Челсі" з "Шахтаря" у січні 2023 року за 70 мільйонів євро без урахування бонусів. Його контракт із "синіми" розрахований до літа 2031 року.
За лондонський клуб українець провів 73 матчі у всіх турнірах, забивши 10 голів і віддавши 11 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів, чи розраховує на Мудрика в найближчих матчах "синьо-жовтих".