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Стародубцева поступилася другій ракетці світу та вибула з US Open-2026
Єдиною представницею України в особистому турнірі Відкритого чемпіонату США з тенісу залишилася Марта Костюк.
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA №58) не зуміла пробитися до 1/8 фіналу US Open-2026 у жіночому одиночному розряді.
У третьому колі мейджора 26-річна уродженка Каховки поступилася другій ракетці світу Олені Рибакіній з Казахстану — 6:7, 3:6.
Юлія втретє в кар'єрі зіграла в 1/16 фіналу на турнірах Grand Slam і вперше саме на US Open. Раніше вона двічі діставалася цієї стадії на Roland Garros (2025, 2026).
Огляд матчу
Таким чином, Україну в жіночому одиночному турнірі US Open-2026 залишилася представляти лише Марта Костюк. В 1/8 фіналу вона позмагається з чешкою Ліндою Носковою (WTA №6), яка є чемпіонкою Вімблдону-2026. Матч відбудеться в неділю, 6 вересня.
Раніше повідомлялося, що Світоліна в 1/16 фіналу програла безпрапорній росіянці та вибула з US Open-2026.