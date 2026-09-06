Стародубцева поступилася другій ракетці світу та вибула з US Open-2026

Юлія Стародубцева / © Associated Press

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Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA №58) не зуміла пробитися до 1/8 фіналу US Open-2026 у жіночому одиночному розряді.

У третьому колі мейджора 26-річна уродженка Каховки поступилася другій ракетці світу Олені Рибакіній з Казахстану — 6:7, 3:6.

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Юлія втретє в кар'єрі зіграла в 1/16 фіналу на турнірах Grand Slam і вперше саме на US Open. Раніше вона двічі діставалася цієї стадії на Roland Garros (2025, 2026).

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Огляд матчу

Таким чином, Україну в жіночому одиночному турнірі US Open-2026 залишилася представляти лише Марта Костюк. В 1/8 фіналу вона позмагається з чешкою Ліндою Носковою (WTA №6), яка є чемпіонкою Вімблдону-2026. Матч відбудеться в неділю, 6 вересня.

Раніше повідомлялося, що Світоліна в 1/16 фіналу програла безпрапорній росіянці та вибула з US Open-2026.

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