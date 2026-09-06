ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
1 хв

Стародубцева поступилася другій ракетці світу та вибула з US Open-2026

Єдиною представницею України в особистому турнірі Відкритого чемпіонату США з тенісу залишилася Марта Костюк.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Юлія Стародубцева

Юлія Стародубцева / © Associated Press

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA №58) не зуміла пробитися до 1/8 фіналу US Open-2026 у жіночому одиночному розряді.

У третьому колі мейджора 26-річна уродженка Каховки поступилася другій ракетці світу Олені Рибакіній з Казахстану — 6:7, 3:6.

Юлія втретє в кар'єрі зіграла в 1/16 фіналу на турнірах Grand Slam і вперше саме на US Open. Раніше вона двічі діставалася цієї стадії на Roland Garros (2025, 2026).

Огляд матчу

Таким чином, Україну в жіночому одиночному турнірі US Open-2026 залишилася представляти лише Марта Костюк. В 1/8 фіналу вона позмагається з чешкою Ліндою Носковою (WTA №6), яка є чемпіонкою Вімблдону-2026. Матч відбудеться в неділю, 6 вересня.

Раніше повідомлялося, що Світоліна в 1/16 фіналу програла безпрапорній росіянці та вибула з US Open-2026.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie